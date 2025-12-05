即時中心／高睿鴻報導

藍綠兩黨近日為財劃法修法吵得不可開交，除了國民黨先前倉促修法、導致「金額分配公式出包」的問題，民進黨也指出重北輕南的問題，認為財源分配方式欠缺正義、獨厚首都及藍營執政的特定或離島縣市。不過，由於綠委普遍支持分配較為公平、中南部能取得相對較多財源的政院版本，因此藍營的北部政治人物，也趁機操作政治攻勢；新北市副市長劉和然今（5）也對此砲轟綠營立委、新北市長候選人蘇巧慧。

對於蘇巧慧支持院版財劃法、但另外承諾，會為新北「爭取」更多財源補助的說法，劉和然不以為然，他說，對於新北市民而言，最重要的就是將應得之權益，明確寫在法律條文裡面，而非看人臉色的施捨，所以財劃法修法有其必要性。此外，雖然新北市仍能爭取很多補助，但相較於新制度，這些零星的補助依舊差一大截；劉和然指，政治人物總將爭取到這些資源，視為其自身功勞，但他主張，建立制度才是最重要的。

劉和然繼續質疑蘇巧慧，直言說，行政院將人口指標佔比，從原公式45%降至18%；但大家都很清楚，人口指標就是新北市服務市民的命脈，如此直接砍掉近6成，妳能接受嗎？要不要請行政院重新修改、撤回？至於下一個關鍵問題則是，具體的金額試算何時能出爐？為何行政院到現在，還是不敢公布試算結果？

綜上所述，劉和然怒問，明明直到現在，政府都還沒敢公布試算結果，為何蘇巧慧卻敢口口聲聲掛保證，說中央會照顧新北？他接著表示，若蘇巧慧認為這是事實，她應該趕快請中央盡快公布試算表，就知道到底有沒有照顧新北市。劉和然呼籲，扛責不能只是口號，而是應該拿出真正行動，捍衛新北市民的權利。

快新聞／想搏版面選市長？「他」竟怒嗆蘇巧慧「出賣新北」 理由全說了

新北市副市長劉和然。（圖／民視新聞資料照）

另一方面，中南部眾多綠營政要，依舊相當反對藍白通過的財劃法修法，同時清楚彰顯「南北大戰」格局。在今天早上的記者會，綠委蔡易餘怒批，藍白財劃法版本不但公式錯誤、內容還充滿都市偏見；反觀政院版，土地面積權重從10%提升至30%、農牧用地加權1.5倍，這才能真正照顧農業縣市的辛苦長輩及農民。

綠委黃秀芳則指，國會財劃法對農業縣市頗為苛刻，光是彰化，一般性及計劃型補助款就短少27.1億。雲林縣綠委劉建國則說，若藍白版本法案上路，雲林社福補助款，就會從33億腰斬到18億，這種修法簡直是懲罰農業縣。綠委陳秀寳更說得直白，怒批在野黨財劃法重北輕南、犧牲中南部縣市，甚至排擠全體國防、社福預算。

話雖如此，劉和然依舊抓住想選新北市長的蘇巧慧猛打。前者發文怒批，「人口指標」是就是新北發展的「關鍵命脈」，但行政院版本將人口指標從 45% 狠砍到剩 18%，「妳身為新北立委卻一聲不吭？」。劉和然更嗆，「口口聲聲說中央對新北好，那為什麼不敢要求行政院公開試算表？是不是怕數字攤開，大家就發現妳根本在護航中央、出賣新北？」。

