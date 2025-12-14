想搭上AI浪潮又怕震盪？用核心衛星策略打造攻守兼備投資組合！
只買大盤賺太慢，全押AI又心驚驚？核心衛星配置法能兼顧穩健與成長，幫助投資人抓住市場趨勢又不失安全感，打造攻守兼備的長期投資組合。
你是否也覺得僅單一持有市值型ETF或基金，雖能穩定跟上大盤漲勢，卻少了成長爆發力？近期AI題材推動大盤急升，讓不少投資人躍躍欲試、想搶搭飆漲列車，然而隨著指數屢創新高，市場上也不時傳出AI泡沫疑慮，一旦消息不符合預期，就可能引發劇烈修正，讓人心驚膽戰。
其實，想同時兼顧「穩定增長」與「超額報酬」並非遙不可及。「核心衛星投資策略」顧名思義，將投資組合分為2個部分─「核心資產」與「衛星資產」，是一種結合被動投資與主動投資的資產配置法，不僅能在充滿不確定性的市場中，確保資產穩定累積，又能順勢把握市場行情，創造打敗大盤的機會。
接下來，本篇將完整解析核心與衛星資產的運作概念、標的選擇與操作方法，並針對不同投資族群提供配置比例建議，協助讀者在報酬與風險之間找到最合適的平衡點。
核心資產穩健打底 奠定長期勝出關鍵
核心資產擔任「防守」的角色，占整體投資組合50%以上，以被動投資、追求市場報酬為主。其主要目的在於提供長期穩定報酬，抵禦單一產業或個股波動。因此，核心資產應具備低波動、低成本及長期趨勢向上的特性，是投資組合「打底」的重要基礎。
合適的核心標的包括：
1.市值型ETF
如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）國泰台灣領袖50（00922）、Vanguard標普500（VOO）、Vanguard整體股市（VT）等，追蹤大型權值股表現。
2.高股息ETF
如國泰永續高息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等，能提供穩定現金流。
3.債券型ETF
如美國公債或投資等級債券ETF，用以分散投資組合波動。
操作上，可透過設定定期定額或採單筆投入方式，當市場出現明顯回檔時亦可逢低加碼。核心資產重在穩健累積，應長期持有以享有時間複利效果，建議每半年或一年檢視即可，無須過度頻繁操作。
衛星資產靈活衝刺 掌握趨勢提高獲利
衛星資產則擔任「進攻」的角色，占整體投資組合50%以下，以主動投資、追求超額報酬為主。其主要目的是捕捉市場題材與成長機會，補強核心資產的穩健累積。衛星資產波動較大，但透過靈活調整，可提高整體組合報酬，並為投資組合注入成長動能。投資人在選擇衛星標的時，須評估自身風險承受能力，並關注短中期市場趨勢。
常見的衛星標的包括：當前最熱門的AI、半導體、電動車與無人機等主題個股、ETF或基金，具備明確的成長趨勢與題材吸引力；中小型標的雖然波動較大，但潛在成長空間更高；新興市場標的則藉由地域分散，掌握全球經濟成長契機。此外，主動型基金或ETF由專業經理人團隊主動挑選與調整持股，以追求超額報酬，但績效表現相當仰賴經理人的選股能力與市場判斷。
由於衛星資產波動較大，且對選股眼光要求高，建議操作上務必搭配停利、停損原則，並每季至少檢視一次績效，進行汰弱留強─出清題材退燒或體質惡化的標的，並將資金配置至基本面穩健、成長趨勢仍延續的標的。當市場處於高檔震盪時，可暫時減碼衛星部位，將資金移回核心；待大盤修正或題材重新升溫時，再逐步加碼。透過持續調整與紀律操作，能讓衛星資產真正發揮強化報酬的效果，同時維持整體投資組合的穩定度。
3原則打造專屬配置 穩中求進、紀律致勝
了解完核心與衛星的運作方式及合適標的之後，實務上該如何執行呢？以下提供3大原則，有助於投資人找到屬於自己的節奏，讓投資在漲跌之間依然穩健前行。
原則1：依投資屬性決定比例
核心及衛星資產的配置比例並沒有標準答案，投資人可以依照自身風險承受度、主動投資信心程度進行調整。建議新手初期以保守配置為主，少量配置衛星資產，待熟悉市場風險與波動後，再逐步拉高衛星比重。
原則2：定期檢視與再平衡
建議每半年或一年檢視一次資產比例，當核心或衛星資產偏離原設的5%～10%以上，則應進行資產再平衡，使配置回到原始設定。例如衛星資產漲多超標時，可將部分獲利轉入核心部位；核心資產比例偏高時，可逢低加碼衛星部位。而核心部位的配息則可再投入核心或衛星，形成良性循環。
原則3：長期嚴守紀律執行
為衛星資產設定停利、停損點（如20%），並嚴格遵守紀律。若衛星選錯標的，可能導致重大虧損，侵蝕核心績效，達停損點應及時止損留強。此外，亦應避免過度頻繁操作，以免交易成本消耗報酬。
核心部位可選AI或科技型標的嗎？
根據晨星（Morningstar）統計數據，2015年至2024年期間，有高達93%的主動型基金經理人績效不及被動型基金。若投資人熟悉產業趨勢並具備承受波動的能力，確實可以將AI或科技型標的納入核心。但對多數忙碌的上班族而言，核心仍建議以穩健型標的為主。如此一來，即使衛星選股或操作失誤，也能保留一定程度的被動投資成果，是一種可長期運用的投資策略。
文章出處：《Money錢》2025年11月號
