想搭第2輛公車怎麼攔？ 司機公開暗號「舉起左手」

平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只是舉起右手，不過日前有乘客困擾，如果同時來2台公車要怎麼辦？

有公車司機回應表示，乘客只要比出右手或左手就能讓司機明白：比右手表示要搭第1台，左手則是第2台。司機補充，通常有經驗的駕駛都能快速理解，對方想搭哪班車一目了然。

