想搶在川普訪中前先訪美？高市早苗與川普舉行電話會談 未透露是否涉及中國議題
日本首相高市早苗2日晚間與美國總統川普舉行電話會談，雙方一致同意就高市早苗今年春天進行就任後的首次訪美、並舉行美日首腦會談展開協調。高市在早苗會談後向媒體透露了此事。雙方主要圍繞印度太平洋地區進行了磋商，確認將深化日美同盟，還同意推進實現「自由開放的印太」。但高市早苗沒有透露在與川普的電話會談中，是否具體涉及到中國的問題。
高市早苗將「搶先」訪美？
日本共同社報導，在這次的電話會談上，川普邀請高市早苗訪問美國。高市在去年12月下旬的演講中透露，正在就今年早些時候訪美進行協調。這次的電話會談持續了約20分鐘。兩位領袖上一次電話會談，是在去年11月25日。
川普先前已計畫在4月訪華，並與中國國家主席習近平會談，日方就在之前的3月下半月訪美，徵詢了美方意見。日美之間今後將敲定具體日程。報導稱，電話會談還就推進包括美、日、韓三國在內，志同道合國家間合作達成共識。
但高市早苗病未透露會談中，是否具體涉及了中國。
分析指出，高市早苗11月的涉台答辯，導致中日對立激化，而重視與中國貿易談判的川普，則對外展現出避免深入涉及日中對立的姿態。
在野黨擔憂中日關係惡化
日本共同社也報導，日本民主黨前黨魁、立憲民主黨籍眾議員小澤一郎，1月1日在東京都內的私宅舉行新年會。他表達擔憂稱，高市早苗圍繞台灣突發事態的國會答辯，所引發的中日關係惡化，可能進一步推高物價。
小澤一郎同時還指出「在野黨的真正價值將在這一次接受國民的檢驗。如果什麼都做不到，就會被國民拋棄」，敦促與會議員奮發作為。
小澤一郎表示，預計中國將對日本施加經濟壓力，「在不遠的將來，質問高市政府執政的時刻會到來。」他就保守色彩濃厚的高市政府維持高支持率的現狀稱：「存在（輿論）走向一邊倒的危險性。必須以紮實的理念與行動，回應國民的期待。」
