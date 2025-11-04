想摘虎頭蜂窩來下酒！男爬電桿遭「破萬伏特」電死 弟淚曝事發前1關鍵

國際中心／李紹宏報導

在泰國武里南府，一名男子被發現慘死在高壓電線桿旁。警方調查後發現，這名男子當時看到高壓電線桿旁有一大個「虎頭蜂窩」後，便起貪念想摘回去當下酒菜，結果爬上電線桿後卻疑似觸電，失足摔落地面，當場死亡。

泰國一名男子為了摘虎頭蜂窩當下酒菜，誤觸高壓電桿電線慘死。（示意圖／資料照）

根據泰媒《KHAOSOD》報導，這名39歲男子柴納隆（音譯）被民眾發現倒臥在血泊中，不僅頭部嚴重凹陷，身上還有燒傷痕跡；警方到場後估計，男子已死亡約6小時，同時發現附近有高壓電桿和虎頭蜂窩，研判死者可能是觸電身亡。

男子疑觸電身亡，家屬悲痛萬分。（圖／翻攝自《KHAOSOD》）

報導指出，死者弟弟表示，案發晚上，哥哥等6人聚會喝酒；哥哥突然一時興起，邀約大家一起去電線桿取下虎頭蜂窩當下酒菜，但沒人有意願。弟弟懷疑，哥哥可能是半夜獨自爬上電線桿，但最後失敗身亡。死者父親也提到，其實兒子之前就有抓虎頭蜂的紀錄，只是這回「目標」在電線桿上，才會發生悲劇。

泰國電線桿相當混雜。（圖／攝影者hello minimax, flickr CC License）

一般來說，泰國的水泥電桿上方的電線通常是破萬伏特（11,000V），且當地電線較為複雜混亂，若誤觸會瞬間產生極高熱量，導致接觸點嚴重燒傷（電弧燒傷）、心臟驟停和呼吸麻痺。

新聞一出，引發網友熱議，認為「沒東西吃了嗎？」、「不如吃烤豬肉」、「每一次失去都是一個悲傷的故事。 我要對家屬表示哀悼。 不要說是他」、「我無言以對」，也提醒民眾絕對不要因為臨時起意，擅自爬上電線桿，後悔莫及。

不良行為，請勿模仿！

