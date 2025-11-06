想擺脫眼鏡？專家：植入式隱形眼鏡非零風險，仍需防2大併發症

植入式隱形眼鏡近年成了近視者擺脫眼鏡的新選擇，新術式號稱對眼睛破壞更小、安全性更高，且副作用更低。真是如此嗎？哪些人適合做？

許多人飽受近視所苦，若不想戴眼鏡，除了戴隱形眼鏡、做近視雷射手術，這幾年還有植入式隱形眼鏡。據稱今年才引進台灣的新型植入式隱形眼鏡，採「後房型晶體」，能強化夜間視力、減少眼壓升高及白內障風險，提高手術安全性，讓許多人躍躍欲試，尤其是高度近視、不適合雷射手術的眼鏡族。究竟植入式隱形眼鏡是什麼？有哪些優缺點？哪些人適合做？

新術式安全性高、副作用低又可逆，老花、近視都能做

中和興南大學眼科院長葉威毅解釋，植入式隱形眼鏡是將鏡片晶體植入眼內，直接達到矯正視力的效果。以往「前房型」植入術是將晶體固定於虹膜表面，為避免晶體阻礙眼內房水的流通，必須搭配虹膜周切手術，利用雷射在虹膜上製作孔洞，增加手術複雜度。

廣告 廣告

新型「後房型」手術則是將晶體植入眼球虹膜和水晶體之間，鏡片會固定於虹膜內側，同時搭配「微中央孔」技術，讓眼內房水自然流通，既能減少眼壓升高的機會，也能強化夜間視力。更重要是，它還能保持眼球原始構造、維持眼球水晶體健康，提升手術舒適度與安全性。

大學眼科榮譽院長林丕容表示，「微中央孔設計」因具有通透性，能維持水晶體透明性，減少內皮細胞功能的影響，因此能降低角膜混濁、影響視力及白內障發生的機會。也因為不像近視雷射手術需切削角膜，可大幅降低乾眼症風險。

不只近視，有老化現象的人也可嘗試新型「後房型」手術。林丕容表示，21～60歲者無論近視或老花，都能做這項手術。若擔心老花，會採微單眼式做法，讓一眼看遠、中距離，一眼維持約100～150度數、看中近距離為主，再經過融像測試。如此一來，看遠、中、近都沒問題，通常可維持10～15年，即使將來老花度數增加，也可取出晶體更換。

此外，因為是直接植入隱形眼鏡，就像戴隱形眼鏡一樣，病人術後不會有度數增加的問題；若早期做過近視雷射後，度數又增加，且無法再次進行雷射手術，也可評估採用植入式隱形眼鏡，約可調整100～300度左右的度數。

高度近視者植入隱形眼鏡，仍須防早發性白內障、青光眼

植入式隱形眼鏡手術時間約20～30分鐘，葉威毅說明，此手術具有可逆性及微創特點（角膜切口約0.3公分），術後恢復較快，多數病患隔天就能恢復正常視力、夜間視力佳。適用於300～2,000度的中高度近視者，以及散光100～400度者。如果高度近視、角膜太薄、常戴隱形眼鏡容易過敏及乾眼，想保留未來手術彈性者，也可以評估接受該手術。

不過，植入式隱形眼鏡並非沒有完全沒有風險。三軍總醫院一般眼科主任呂大文指出，儘管新型植入式隱形眼鏡改良了手術方式，但晶體置於虹膜與水晶體之間，長時間摩擦還是有可能產生早發性白內障，且因後房空間變狹小，可能使眼壓上升，少部分人可能引發青光眼。

呂大文強調，新型植入式隱形眼鏡的風險，雖比傳統手術方式來的低，但相較於沒有進行該手術的人，還是有較高的風險，尤其高度近視者，本身就是早發性白內障和青光眼的高危險族群。

他建議，近視1,300度以上、角膜過薄無法採雷射手術，又不想戴眼鏡的人，可以評估植入式隱形眼鏡；近視500度以下者，則優先考慮雷射手術，不僅白內障、青光眼風險較小，度數低也較不會有夜間眩光、乾眼等問題。

至於近視500～1300度者，除了評估本身條件之外，還要衡量副作用和風險，建議與醫師深入討論後再決定是否手術及採取何種手術。

延伸閱讀：

瘦瘦針雙雄對決！猛健樂vs週纖達，誰才是減重王牌？差異、效果、副作用一次看

日走5公里竟體能衰弱？50歲、60歲、70歲預防肌少症必看

過碳酸鈉用途指南：比例調配、缺點毒性與清潔注意事項

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章