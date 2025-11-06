想收編浪貓被反咬一口 他竟拿鎖頭報仇敲到死！法院判決出爐

台南一名男子被流浪貓反咬一口，於是拿鎖頭報復，將貓重擊致死。（示意圖，pakutaso）

台南一名張姓男子在外看到流浪貓，本想將牠帶回家養，卻被浪貓咬了一口。張男心懷不滿，今年8月重返現場，拿鎖頭重擊浪貓致死，貓咪慘叫聲驚動附近住戶報警處理。台南地院依《動保法》不得任意宰殺動物罪，對張男判刑2月，併科罰金21萬。

據了解，張男今年8月12日在台南中西區，持金屬鎖頭攻擊流浪貓，附近住戶聽見慘叫聲趕緊出面攔阻報警。事後張男坦承犯行，辯稱看浪貓可連想帶回家養，卻被牠咬了一口，一氣之下才會下狠手。由於犯罪事證明確，且過程全被監視器錄下，檢方將其起訴並聲請簡易判決。

廣告 廣告

台南地院審酌後，認為張男僅因一時氣憤、情緒失控，暴力攻擊流浪貓，導致貓隻痛苦死亡，罔顧動物性命，危害動保社會風氣及善良秩序，綜合考量後，依《動保法》不得任意宰殺動物罪判刑2月、併科罰金21萬元，可易科罰金，全案可上訴。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

她天天對貓抱怨工作！ 貓咪見到老闆竟哈氣出拳：就是你欺負媽媽

台大學號歧視文化是真的！作家曾被嗆「洗學歷」 曝沒出國讀研究所會被瞧不起

黃明志涉毒捲命案！律師逆風喊「未見任何謀殺證據」 警澄清無第三者在場