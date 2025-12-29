想改走中二 Gmail 名有救？Google 或推更改電郵地址功能

近期有人在 Google 的印地語支援頁面中發現，官方即將「逐步推出」更改 Gmal 地址的功能。透過它用戶可以在不重開新帳戶的前提下，直接為現有 @gmail.com 電郵改名，且不影響保存的內容及相關服務的運作。

新功能如何運作？

用戶可把現有的 @gmail.com 電郵改成另一個以 @gmail.com 結尾的新地址。

更改後原有 Gmail 地址會被設為別名，用戶會同時收到發去舊址與新址的郵件，原本帳戶內保存的相片、訊息、郵件均不受影響。

同一個帳戶改名後，新、舊地址均可登入 Gmail、Maps、YouTube、Drive 等服務。

限制與注意事項

更改後 12 個月內未必可以再改／刪新地址，而且每個帳戶可更改 @gmail.com 地址的次數有限。

舊地址可能會被用作復原電郵，而部分舊內容（如之前建立的日曆活動）仍可能顯示舊地址一段時間。

目前 Google 尚未對這項新功能進行任何說明，英文版支援頁面也沒有顯示相關的內容。如果你有相關需要的話，未來幾個月可多留意 Google 帳戶設定內的個資頁面是否有更新。

