想攻讀年薪7萬元職業護理？ 聖安東尼山社區學院免費開課

聖安東尼山學院推出加州首個免學費的職業護理項項目。（記者王若然／攝影）

職業護理（LVN）以及註冊護理師（RN）近幾年成為華人熱捧的高薪職業，LVN在加州平均年薪超過7萬美元，RN平均12萬至14萬美元，並且就業市場穩定。不過，這些項目在私校的學費相當昂貴。南加州聖安東尼山社區學院（Mt. San Antonio College，Mt.SAC）今年首推加州第一個免費LVN項目，可為學生省下數萬美元學費。

根據聖安東尼山社區學院網站，該LVN免費項目屬於該學院的再教育學校（School of Continuing Education）的非學分項目。聖安東尼山學院所有非學分課程都是免費的。該LVN項目是全職，已經通過加州「職業護理與精神技術員委員會」（Board of Vocational Nursing and Psychiatric Technicians）審批。

該項目共分為三個為期18周的學期，課程內容結合課堂教學與大量臨床訓練。學生每周四天從上午8時上課至下午5時，並通過臨床輪調在多家醫療機構進行12小時班次（包含部分周末）的實務訓練，以獲得真實臨床經驗。學生最後完成課業及實踐學習後，可以報考NCLEX-PN，成為一名執照職業護理師。

該項目其中一位學生Liz Young表示，「可以全職攻讀該項目，不用貸款5萬美元，真的太好了。我很自豪可以在聖安東尼山學院拿到護理執照。」

這項免費的LVN項目首屆24名學生將於2026年2月完成學業。第二屆目前已開放申請，並預計於明年春季開課。

LVN和RN因起薪高近幾年成為華人新移民熱捧的職業。因為拿到執照極具挑戰性，目前加州護理市場面臨人才短缺。根據美國勞工統計局資料，LVN平均時薪約為36.82美元，平均年薪約為7萬6580美元。

目前私立學校和公立社區學院都提供LVN和RN項目，其中私立學校比較好進，但學費十分昂貴。例如天使學院（Angeles College）的LVN項目學雜費超過3萬美元；包含學士學位的RN項目超過10萬美元。法律規定，RN從業人員除須獲得執照外，還必須有相應的護理學位才可以從業。而社區學院的護理項目，價格相對便宜，但需要很多前提準備，例如修課、考試、成為護理助理CNA等條件。並且錄取按照評分排名，想要進入項目有一定難度。

