想更安全反被開罰？機車裝「這1物」上路秒收900元罰單

高雄一名蘇姓女子日前騎乘機車行經楠梓區時，遭警方攔查發現車頭左右兩側的反光標誌竟會自行發光，與一般依賴外部光線反射的設計不同，警方認定屬於未經核准的改裝行為，當場依法開出900元罰單。蘇女不服處分，認為加裝亮橙色燈光有助於提升夜間行車安全，向法院提起行政訴訟，但最終遭判敗訴。









蘇女不服處分，認為加裝亮橙色燈光有助於提升夜間行車安全，向法院提起行政訴訟，但最終遭判敗訴。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）

判決內容指出，事件發生於114年5月14日晚間，蘇女行經高雄市楠梓區高楠公路與高楠公路1003巷路口時，因車輛設備異常被警方攔停檢查。員警發現，該機車原應設置於車頭側邊的反光標誌，已被改為會持續發亮的裝置，不再是被動反射外界光源，認定屬於擅自變更車輛原有規格，因此依規定開罰。

蘇女則主張，原本的反光片辨識度不足，夜間行駛時恐有安全疑慮，才自行改裝為亮橙色燈光，強調顏色與法規規定相符，功能也與反光效果相近，並未增加交通風險，請求撤銷裁罰。不過警方說明，原廠設計僅配置橙色反光片，並未設有橢圓形橙色燈具，而蘇女加裝的燈光亮度明顯高於反光裝置，外觀亦與原設備不同，可能導致其他用路人誤判車輛位置或行駛狀態，反而增加行車危險，舉發並無不當。





警方說明，蘇女加裝的燈光亮度明顯高於反光裝置，外觀亦與原設備不同，可能導致其他用路人誤判車輛位置或行駛狀態，反而增加行車危險。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）





法院審理後依《道路交通安全規則》及相關車輛檢驗規定，機車側邊安全裝置應以反光標誌呈現，不得改為自發光燈具，反光片的設計目的在於透過反射光線，輔助其他駕駛辨識車輛存在，若改成持續發亮的燈光，亮度可能接近頭燈或尾燈，易造成眩光或混淆車距、行進方向，違背原本的安全設計初衷。

法院進一步比對舉發照片、車輛原始規格資料及蘇女自行提供的影像後認定，該側邊裝置確實呈現恆亮狀態，功能與反光片明顯不同，已構成變更原規格設備的違規行為，考量蘇女具備駕駛資格，依法應了解相關規定，其行為至少具有過失，因此裁罰並無違誤，最終駁回其撤銷處分的請求。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

