想更有感？營養師點名「愛愛前必吃6食物」 綠茶、巧克力都上榜

自古以來，人們就懂得用食物來吸引情人、提升性慾，而且事實證明確實有效。根據交友軟體的調查，幾乎每一場初次約會，都離不開「吃飯」。

近期發表的科學研究也顯示，人在享用一頓美味餐點後，對浪漫與親密行為的興趣會明顯提高。畢竟，肚子咕嚕叫時，很難讓人進入狀態。但如果你真的想提升性慾與愉悅感，就別只是隨便吃點東西，而是要選擇被研究證實、能促進性喚起的食物。

「Eat This,Not That!」分享，以下這些健康食物，能透過提升血液循環與能量水平，幫助增強性慾、性喚起與愉悅感，甚至讓你「意猶未盡」。不妨在下一次約會之夜加入其中幾樣，你和另一半都可能感受到更好的親密體驗。

1、菠菜

菠菜富含能抑制食慾的營養成分，除了有助於體態管理，也是有助於性喚起的食物之一，關鍵就在於它能促進血液循環。營養師Cassie Bjork表示，菠菜富含鎂，這種礦物質能降低血管發炎、促進血流。雖然聽起來不浪漫，但效果卻很實際。

心理治療師暨性學專家Tammy Nelson博士指出，血流增加會讓血液更順利流向四肢與私密部位，作用原理類似壯陽藥，能提升性喚起與性快感。女性更容易達到高潮，男性勃起也會更自然。她也補充：「良好的性生活本身，就是最好的催情劑。」

2、綠茶

綠茶富含兒茶素，除了有助於燃燒脂肪、提升肝臟代謝能力，對性慾也有幫助。Bjork解釋，兒茶素能清除破壞血管的自由基，減少發炎，提升血管輸送血液的能力；同時也能促使血管釋放一氧化氮，使血管擴張、血流更順暢。當血液更有效流向生殖器官時，自然更容易產生性興奮感。建議每天飲用約4杯，效果較明顯。

3、紅酒（適量）

如果你想同時提升性慾、又舒緩約會前的緊張感，不妨小酌一杯紅酒。《性醫學期刊》研究發現，每天飲用1-2杯紅酒的女性，其性慾高於未飲酒者。

但要注意，超過這個量並不會進一步提升性喚起，反而可能影響性表現與愉悅感。紅酒富含抗氧化物，能促進一氧化氮生成、放鬆動脈壁，讓血流更順暢，進而提升性興奮感。

4、油性魚類

野生鮭魚、沙丁魚、鮪魚等冷水油性魚類富含 Omega-3 脂肪酸，不僅對心臟健康有益，還能提升大腦中的多巴胺濃度。

Bjork與Nelson指出，多巴胺增加有助於改善血液循環與血流，進而觸發性喚起。Nelson也補充，多巴胺能讓人感覺更放鬆、更有連結感，讓性生活變得更愉快。

5、牛排或漢堡

如果忙碌、疲憊與壓力讓你對親密行為提不起勁，其實很常見。Nelson指出，女性性慾低落的其中一個生理原因，可能與缺鐵有關。缺鐵會導致疲倦、能量低落，自然影響性慾。

Bjork也表示，缺鐵相當普遍，會讓人感到虛弱、易怒，很難進入親密狀態。她建議多攝取富含鐵質的食物，如菠菜、草飼紅肉與肝臟；同時搭配優格、油性魚與L-麩醯胺酸等，有助腸道健康、提升鐵質吸收率。

6、黑巧克力

黑巧克力也能幫助提升性喚起。它富含類黃酮，有助於降低壓力、放鬆血管、改善血流，將血液送往「該去的地方」。

這些類黃酮同時也可能幫助減少體脂肪，進而提升自信，讓人在床上更能專注於親密感受。建議選擇高可可含量、未經鹼化處理的黑巧克力，例如 85% 可可的產品，才能攝取到較多有益的類黃酮。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

