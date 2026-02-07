即時中心／林耿郁報導

今（8）天凌晨12點多，北捷中山站驚傳有男子帶刀上車，驚動乘客與站務人員的敏感神經；警方獲報後立即上前盤查，將帶刀的宋姓男子帶下車調查，幸好沒有釀成更大的騷動與傷亡。

想幹什麼？據警方資訊，今晨0時13分獲報，稱北捷中山站內有1名男子疑似攜帶兩把水果刀，且明晃晃顯露在外；擔憂的其他民眾向司機反映後，站務人員立即在中山站將這名帶刀男子帶下車，幸好沒有揮刀、致人受傷等狀況。

初步調查，這名帶刀的宋姓男子（85年次）自淡水信義線101站進站，預計於明德站下車；但卻攜帶兩把水果刀放在口袋內，其中1把刀放置於左胸口，且刀柄外露，刀身於刀鞘內；另1把置於左腿口袋、刀身於刀鞘內，因刀子露出，遭其他旅客向司機員投訴。

廣告 廣告

由於事涉敏感，站務人員、捷運警察隊及大同分局警力立即趕赴中山站，將宋民帶回派出所調查；後續將依社違法偵處。

快新聞／想模仿誰？凌晨北捷中山站「1男帶2刀亂晃」 大隊警力急到場逮人

男子被帶回派出所。（圖／大同警分局提供）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／想模仿誰？凌晨北捷中山站「1男帶2刀亂晃」 大隊警力急到場逮人

更多民視新聞報導

影／ 香港爆隨機砍人！男子遭警「轟2槍擊斃」畫面曝

受張文案影響！台北動漫節比照北捷祭「Cosplay禁令」 違規者不得入場

張文疑遭父親「飆罵6字」種下殺機！母急匯款動機曝光

