「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣

近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。

張禹宣昨（2）日發文表示「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，提道過去國民黨的論述非常清楚，「中華民國派：以中華民國為國號，坐落在台灣」。20年前觸及到兩岸交流包括九二共識、一中各表，都能片面虛假的主張一中泛指是中華民國，只是在邦交國與國際認定上有實力上的落差。

然而張禹宣提到，從中國近年極限壓縮開始，「各表」已經從文本裡頭消失也完全沒有實意，甚至進一步將「一個中國等於中華民國」簡化成華獨。當一個中國實質意涵不能言傳，每個踏上大陸地區領土的人不敢發聲，心知肚明是中華人民共和國，只敢在回到「台灣」這個庇護所時大聲嚷嚷。

張禹宣強調「是台灣這個名字在保護著中華民國」，但他失望道，如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，同時將中華民國、憲法當作特洛伊木馬、遮羞布，引中華人民共和國入關。面對中共時不敢張揚，國際上毫無能見。卻在台灣內部卻將憲法作為修理政敵的工具，主張一國兩區。不入流求通告的可悲學者，配合中共的口徑將華獨簡化成台獨，偷換概念拿修憲說嘴。

張禹宣怒轟，「這每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。你可以稱呼為華國、民國，但當你繼續用國際認知的中國來形容中華民國，實則會害死它」。

