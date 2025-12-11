想永居美國代價百萬美元！「川普金卡」正式發售、還預告要推「白金卡」

「川普金卡」的官方網站已於昨日下午上線，並提供正式申請連結，承諾申請人將能「在創紀錄的時間內獲得美國居留權」。 圖：翻攝自 X@白宮

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）昨（10）日正式啟動其名為「川普金卡」（Trump Gold Card）的新移民途徑，允許外國人繳納 100 萬美元（約 3,124 萬台幣）以加速其簽證申請，或允許企業支付 200 萬美元（約 6,249 萬台幣）來擔保他們希望引進的外國工人。

據《CNN》報導，「川普金卡」的官方網站已於昨日下午上線，並提供正式申請連結，承諾申請人將能「在創紀錄的時間內獲得美國居留權」。網站說明，申請人需支付 15,000 美元的國土安全部（DHS）處理費，並在背景審查通過後，貢獻 100 萬美元，即可快速獲得美國居留權。

根據網站資訊，一旦提交申請材料，審核流程預計只需數週（包括一次面談），成功的申請人將獲得 EB-1 或 EB-2 簽證持有人身份的合法永久居留權，這些簽證通常授予具有「非凡」或「卓越」能力的專業人才。

除了「金卡」外，網站也預告「川普白金卡」（Trump Platinum Card）即將推出，邀請外國國民加入等候名單。白金卡要求更高的門檻：繳納 500 萬美元的貢獻金，承諾符合條件的申請人將能夠「在美國停留最多 270 天，且無需繳納非美國收入的美國稅」。白金卡同樣需要 15,000美元的 DHS 處理費。

儘管該計畫引發諸多實施上的疑慮，但川普曾暗示，可以售出數百萬張金卡。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今年二月曾表示，這項計畫可能會修改政府現有的 EB-5 投資移民簽證計畫，並預計能為國家帶來一兆美元的收入，以償還國債。

據報導，盧特尼克一直以來對傳統的綠卡流程持批評態度，認為傳統方式，使美國只能接納「最低四分之一」（bottom quartile）的移民。他強調：「我們將只接納處於頂層的非凡人士。」

