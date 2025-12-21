想法令人膽寒！根據地點特性分配裝備 張文欲製造最大傷亡

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方清點證物後發現，張文為了實現犯罪計畫，足足準備兩套完整的犯案工具，只是計畫趕不上變化，因此有些物品並未使用，否則傷亡更加嚴重。

警方調查，張文是從今年中旬開始撰寫犯罪計畫書，預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，張文打算先在台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝著四周丟擲煙霧彈，再趁著混亂時隨機砍殺路人，然後再轉往南京西路百貨，同樣丟擲汽油彈及煙霧彈後，再一路殺進百貨公司。

根據警方查扣的證物顯示，張文將5把長刀留在租屋處，帶著戰術背心、3把長刀、21顆煙霧彈、12瓶煤油彈及推車離開；不過，張文在台北車站犯案時，與原計畫產生落差，12瓶煤油彈突然起火燃燒，導致張文只丟了17顆煙霧彈，隨即脫下戰術背心，連同4顆煙霧彈及3把長刀，全被張文扔在現場，他則穿上米色外套變裝離去。

張文沿著地下街走到捷運中山站，隨即前往下榻旅館補充裝備，由於台北車站的失誤，讓他果斷放棄攜帶1把長刀、23瓶煤油彈及推車等裝備，張文穿上護腕、護膝及戰術背心等裝備，並在背心上插了2把短刀，自己則帶著3顆煙霧彈及2把長刀出門。

由此可見，張文為了實現犯罪計畫，一口氣準備13把長短刀、35瓶煤油彈、24顆煙霧彈、2件戰術背心及2台推車等裝備，再分配到2場犯罪行動之中；不僅如此，根據2起行動的地形特點，張文的裝備配置也有所不同，台北車站為地下通道，因此煙霧彈佔比較重，張文留在旅館的煤油彈高達23瓶，顯然他有縱火燒毀百貨公司大廳的想法，所幸最後並未付諸實現，否則中山站事件傷亡將更加嚴重。

