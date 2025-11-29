想泡湯先認明官方「溫泉標章」 合法旅宿一鍵查找更安心

當東北季風一到、冷意漸濃，泡湯立刻成為最熱門的秋冬行程。交通部觀光署提醒民眾，只要認明「溫泉標章」，就能輕鬆找到合法、安心的溫泉旅宿。這項標章由地方政府依據《溫泉法》審查水權及泉質，通過後才核發，是官方認證的「合法泡湯指標」，民眾只要上「臺灣旅宿網（https://www.taiwanstay.net.tw/...）」搜尋，即可找到符合認證的安全旅宿。

觀光署表示，台灣雖然國土不大，但因地質構造多樣，孕育出從冷泉、熱泉、濁泉到海底泉等多種泉質，品質不輸日本，只要在旅宿網勾選「溫泉標章」，不論身在東、西、南、北，都能找到具保證的溫泉旅館或湯屋，享受真正的放鬆時光。

19大溫泉區特色全都露 泉質多元體驗升級

台灣共有19大溫泉區，各自具備不同風景與泉質特色。北部有金山、陽明山、北投與烏來；東部有礁溪、瑞穗、安通與知本；中南部則有谷關、泰安、關子嶺與四重溪等知名泉區，泉質橫跨青磺、硫磺、碳酸泉、泥漿泉與鹽泉，吸引國內外旅客慕名而來。

從露天風呂到個人湯屋，合法溫泉旅宿透過多元設施與細緻服務滿足各種旅客需求。泡湯不只放鬆，更成為許多旅人的「旅程儀式感」。

一泊二食熱潮帶動泡湯旅宿升級 美食＋泡湯一次滿足

不少溫泉旅館將在地文化與特色料理融入住宿，推出「一泊二食」的主題方案，讓泡湯行程更具豐富感。像是關子嶺泥漿泉搭配甕仔雞、礁溪碳酸泉的溫泉豆腐、四重溪的黑鮪魚或溫泉雞等地方餐點，讓旅客在享受溫泉暖意的同時，也能品嚐最道地的地方風味。

此外，自即日起至114年12月31日，「台灣好湯（https://taiwanhotspring.net/in...）」還推出「溫泉美食、投票抽好禮」活動。若還沒想好下一趟旅行目的地，不妨上「臺灣旅宿網」搜尋具有「溫泉標章」的合法旅宿，安排一場身心都放鬆的泡湯之旅。