想活下去！女努力抗癌4年 竟遭男友殺害「藏屍行李箱」

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美國加州一名37歲的女子桑切斯努力抗癌，竟被男友殺害後放進行李箱中。示意圖／翻攝自Pixabay

美國加州一名37歲的女子桑切斯（Vanessa Sanchez）於2023年被診斷出晚期乳癌，而且癌細胞有轉移現象，然而積極抗癌的她，於2026年5月30日被房東發現陳屍在住處，遺體被裝進行李箱中。警方循線逮捕她28歲的男友瓊斯（Damarcus Jones），瓊斯目前被控謀殺並羈押不得保釋，下次出庭日期尚未確定。

根據《每日郵報（The Daily Mail）》報導，5月30日桑切斯的遺體在柏克萊的住處被房東發現，她被裝進垃圾袋後，塞入一個行李箱中。警方指出，桑切斯身上有明顯外傷，包括上唇下方瘀傷、右手腕及右側身體出血、眼周出血，以及頸部損傷。

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警方調查監視器畫面發現，桑切斯跟男友瓊斯於5月24日一同進入住處後，就再也沒有離開，2天後瓊斯被拍到將一個大型行李箱推入桑切斯的住處。另外，瓊斯手機定位紀錄也顯示，在桑切斯失蹤的數日內，他仍停留在該處。

警方進一步指出，在兩名朋友指認瓊斯為桑切斯的男友後，於6月2日將瓊斯逮捕，他坦承犯案，並透露試圖透過開窗、空氣清淨機，來掩蓋遺體腐敗發出的臭味。瓊斯目前被控謀殺並羈押不得保釋，下次出庭日期尚未確定。此外，資料顯示，他曾於去年11月因「以暴力可能造成嚴重身體傷害的攻擊罪」被定罪，並被判處緩刑。

事實上，桑切斯在2023年被診斷出晚期乳癌，而且有轉移現象，親友形容她是一個很有愛的人，她會給予周遭的人支持與溫暖。桑切斯也經常在社群媒體上發起抗癌歷程，沒想到認真對抗病魔的她，最後竟然遭到男友殺害，令親友相當不捨。不過，警方表示，桑切斯的確切死因仍在調查中，但初步判定她可能死於攻擊性行為。



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