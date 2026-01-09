想活到一百歲？ 研究發現長壽十大健康習慣趕快學

想要長命百歲其實不只靠基因！美國老化研究聯合會（AFAR）近期針對長壽者居住的「藍色寶地」（Blue Zones）進行深度研究，發現當地居民不只活到超過90歲，連心臟病與失智症的發病率都極低。研究發現這是因為當地居民都有一些相同習慣，很可能就是這些習慣讓人健康又長壽。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，所謂的「藍色寶地」，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞、希臘伊卡利亞、哥斯大黎加尼科亞，以及美國加州的羅馬琳達；當地居民通常能活到90歲以上。美國老化研究聯合會科學總監奧斯塔德（Steven N. Austad）透過比對兵役紀錄、教會檔案與實地訪談，證實當地民眾真的比較長壽。

研究發現，這五個地區的居民雖然相隔萬里，卻都擁有以下十項健康習慣：

1.強大的社群凝聚力：鄰里關係緊密，專家認為互助與信任感能有效降低壓力。

2.植物性飲食為主：以豆類、全穀物蔬菜為主食，極少食用加工肉品。

3.自然的日常活動：雖然這些長者不一定有上健身房，但每天都會進行走路、園藝和煮飯等低強度運動。

4.家庭至上：多代同堂相當普遍，老人感受到被需要，能減少孤獨感。

5.適量飲酒：薩丁尼亞人習慣每天喝1到2杯富含多酚的紅酒。

6.刻意留白與休息：無論是午睡還是宗教安息日，他們都有排解壓力的固定儀式。

7.八分飽原則：沖繩人流傳的「腹八分目」，能避免過度進食並穩定代謝。

8.信仰與歸屬感：參與宗教或靈性團體，能獲得穩定的社會支持系統。

9.明確的生活重心：每天早上有起床的理由，研究發現強烈使命感與心理健康有關，也使罹患失智症的機率下降。

10.靈性習慣：透過祭祖或靈修，增加健康生活的理由；羅馬琳達居民就有許多人因信仰避免抽菸酗酒等習慣。

奧斯塔德表示，隨著都市化與西方飲食影響，這些長壽聖地正逐漸消失，但這份報告還是為現代人提供了一份「抗老指南」，值得好好學習。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

