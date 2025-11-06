想活命快投降！俄對「紅軍村」下最後通牒 焦土戰開打

烏軍坦言兵力不足艱難面對俄軍包圍奪城（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯改變戰略，強攻烏軍後勤補給重鎮「波克羅夫斯克」，俗稱的「紅軍村」，美國智庫學者分析，若奪下這座城市，將是俄羅斯資訊戰重大勝利。有前線的烏軍坦言，雖然俄軍還沒完全佔領，但是，烏軍面臨「步兵嚴重不足」的困境。現在，俄羅斯國防部發出最後通牒，喊話駐守的烏軍想活命，就必須投降。

烏軍坦言兵力不足艱難面對俄軍包圍奪城（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯近期改變戰略，強攻烏克蘭軍隊後勤補給重鎮「波克羅夫斯克」（俗稱「紅軍村」）。美國智庫學者分析，若俄軍奪下這座城市，將是其資訊戰的重大勝利。前線烏軍坦言，雖然俄軍尚未完全佔領，但烏方正面臨「步兵嚴重不足」的困境。與此同時，俄羅斯國防部已向駐守烏軍發出最後通牒，要求其投降以保命。在烏東地區，雙方戰事持續升溫，包括頓內次克地區的彈藥庫爆炸以及俄羅斯變電站遭受襲擊。

烏東頓內次克地區近日發生劇烈爆炸，連鎖引發驚人的爆炸波，當地民眾表示爆炸威力巨大，甚至震碎了窗戶玻璃。這波攻擊很可能來自烏克蘭軍隊，針對被俄軍佔領區域內的一座大型彈藥庫。同時，烏克蘭特種部隊持續釋出前線武裝戰鬥畫面，包含突襲、清除敵方陣地以及俘虜俄羅斯士兵的影片，特別是在戰略重鎮「波克羅夫斯克」，烏軍試圖證明該地尚未被完全佔領。

然而，俄軍對波克羅夫斯克的垂涎已長達18個月，動員上萬兵力企圖包圍周邊，最近更有數千名俄軍滲透進城。一名烏克蘭士兵表示，俄軍並非完全控制該城，而是在不同地點集結，難以斷定他們已經完全佔領某條街道或整個區域。這名士兵指出，俄軍喜歡插旗擺拍，但並未真正完全佔領，不過目前烏軍的處境確實十分艱難。

烏軍面臨的主要困境是步兵嚴重不足，兵力懸殊明顯，烏兵得在戰鬥陣地待上50至60天無法輪替。該士兵進一步表示，如果俄方在當地集結更多兵力，情況將更加嚴峻，戰事可能演變為持續到冬季的巷戰。波克羅夫斯克已轉為俄烏之間的「焦土戰」，一旦淪陷，可能讓普欽改變烏東戰局。

外交政策研究院資深研究員Rob Lee認為，波克羅夫斯克是一座重要城市，俄軍在關鍵城市上並沒有太多重要成功，但若能在2025年底前拿下這座城市將是一個重要成功，因此在資訊層面上，他們在年底前奪取這座城市相當重要。去年俄羅斯奪城失敗，這次改用「鉗形攻勢」，從兩翼包夾烏軍，並派遣滲透部隊和無人機製造「灰色地帶」。

Rob Lee解釋，當出現「灰色地帶」時，代表俄羅斯的滲透小組能夠進入這些區域，這意味著烏克蘭無人機小組必須更加注意自身安全。目前，俄羅斯國防部對「波克羅夫斯克」和「庫皮楊斯克」兩大烏東重鎮發出最後通牒，聲稱烏軍已被包圍，若想存活，除了投降別無他法，這與烏克蘭總統澤倫斯基聲稱正在清剿俄軍的說法相互矛盾。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他特別要表揚安全局特戰部門，他們系統性且非常有效地在波克羅夫斯克地區及城內摧毀俄軍與其裝備。同時，烏克蘭也進行反擊，轟炸了俄羅斯的能源設施，包括俄羅斯最強大的變電站之一，對破壞俄國電網具有戰略意義。

在入冬戰事升溫之際，歐盟批准了對烏克蘭的第5筆援助，總金額超過18億歐元，以防止普欽非法佔領他國土地，破壞國際法，導致更多國家轉而尋求核武自保。

