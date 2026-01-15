想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%

生活中心／杜子心報導



你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。









菇類不是配角 營養師解析長期吃下肚對壽命的影響

菇類熱量低、鈉含量低，富含微量營養素與抗氧化物，也具備天然風味，適合作為日常蔬菜的一部分。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

老辜指出，菇類的價值不在於熱量或蛋白質，而是其含有多種與抗老化、免疫調節相關的成分。其中最受關注的是麥角硫因，幾乎只能透過飲食取得，菇類則是目前已知含量最高的來源，有研究發現血中濃度較高者，死亡風險也較低。此外，菇類也富含穀胱甘肽，是人體重要的抗氧化系統之一，與減少細胞老化與慢性發炎有關；幾丁質則有助維持腸道微生態穩定，影響脂質代謝與發炎反應；β-葡聚醣則能幫助免疫系統更有效辨識病原，維持身體防禦能力。

菇類不是配角 營養師解析長期吃下肚對壽命的影響

菇類含有多種抗氧化與免疫調節成分。（圖／翻攝自臉書老辜營養與科學）

不過老辜也提醒，這些研究並非宣稱菇類能預防所有疾病，而是提醒民眾別低估它的健康潛力。菇類本身熱量低、鈉含量低，富含微量營養素與抗氧化物，也具備天然風味，適合作為日常蔬菜的一部分。從生理機制來看，慢性氧化壓力被認為與老化、心血管疾病、癌症以及神經退化性疾病有高度關聯，這些長期累積的身體負擔，也正是現代人健康風險的共同背景。老辜認為，菇類所含的多種抗氧化與免疫調節成分，可能正是在這樣的基礎上發揮保護作用，渴望長壽的民眾不妨從餐桌上的小改變開始，偶爾把菇類納入日常料理，也許就是一個相對簡單、容易執行的選擇。





原文出處：多吃「這款國民食材」竟能長壽？研究曝死亡風險降6%：抗老防癌超有效

更多民視新聞報導

阿喜曬網球場上帝視角照！海溝黑線全洩出

抖音女神轉戰暗黑界！達人開箱：竟是SSR粉嫩類型

失智前兆是愛說「這兩字」？醫揭5種語言異常警訊

