想淡化法令紋？醫揭真正該動的是「這2個地方」 網：難怪怎麼推都沒用

法令紋不單單是皺紋而已，那是你的臉部肌肉在「罷工」。很多人問：「醫師，我不想要動刀填充，法令紋還有救嗎？」

不是皮膚垂 是深層肌肉撐不住了

對此，李宜靜女子中醫師說明，其實，我們都誤會法令紋了。它不單純是皮膚表面的摺痕，它其實是深層肌肉長期「過勞」或「無力」造成的結果。當然再老一點還有骨質吸收的問題。

想像一下，我們的臉部肌肉就像一道擋土牆。當頭皮長期緊繃（壓力大）、臉頰肌肉失去張力（老化或疲勞），這道牆就擋不住地心引力。上面的軟組織（脂肪、皮）就會像玩溜滑梯一樣，一路往下滑，最後堆積在嘴角。這時候你拼命用手去推、去磨皮，不但推不回去，反而會因為過度拉扯，讓皮膚更鬆弛。

關鍵不是整臉揉 是找對這兩個點

我們需要的不是蠻力，是「槓桿原理」。李宜靜分享「解剖學邏輯」的按摩手法，教你不亂搓，而是精準鎖定關鍵點：

‧地倉穴：喚醒嘴角的支撐力。

‧頭維穴：釋放頭皮的下壓張力。

紋路不會消失 但累感真的會退

這就像是幫臉部做一場「深層健身」。雖然法令紋不可能完全不見，但是，當肌肉的彈性回來了、緊繃感解除了，你會發現線條柔順了，整個人看起來就不「累」了，好看了！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

