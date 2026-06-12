想減肥不想運動？醫教日本超夯「733睡覺減肥法」睡覺能加速燃脂

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想減肥又不想運動？那來試試日本超紅的「睡覺減肥法」！如何打造易瘦體質？營養師高敏敏指出，充足睡眠加上睡對時間等於分泌生長激素、分泌瘦體素、提高肌肉合成，《優活健康網》特選此篇，分享由日本減重名醫佐藤桂子提出的733減肥法，告訴你要睡多久？怎麼睡？一文看懂。







733減肥法是什麼？



1、每天睡滿7小時

睡眠少於3小時 或睡超過10小時都會影響代謝，而充足的睡眠可延長深層睡眠的時間，幫助正常分泌生長激素。

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2、前3小時不要醒

在前3小時的深層睡眠較多，因次生理機能運轉最有效率，相對的代謝速度也會最快。

3、3點前要熟睡

瘦體素分泌最多的時間段，如果這時間進入深層睡眠，可以更有效提高代謝。





這些食材幫助睡眠



鈣質：小魚乾、豆干、黑芝麻、莧菜

鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，還有穩定神經、放鬆肌肉、避免半夜抽筋的功效

礦物質鎂：黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜

可提升褪黑激素、降低皮質醇、放鬆肌肉，且補充足夠的鎂，還能幫著血管放鬆，降低血壓

色胺酸：牛奶、水煮蛋、雞胸肉、蝦米

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，補充色胺酸後會先組成血清素，放鬆心情，再進一步生成褪黑激素，幫助睡眠。

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（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：睡覺也能瘦！日本「733減肥法」輕鬆甩掉肚子贅肉 教你怎麼睡讓燃脂更快速）

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為想減肥不想運動？醫教日本超夯「733睡覺減肥法」睡覺能加速燃脂