想減重別只看體重計！「BMI 過低」與「隱性脂肪堆積」恐造成長期損害…專家揭：瘦到不健康更危險
體重輕盈或許是許多人追求的目標，甚至被視為「健康」的代名詞，但事實上，體重低不等於沒有慢性病風險。慢性病涵蓋非常多種，常見像高血壓、B型及C型肝炎、糖尿病、心血管疾病…等，都屬於慢性病範疇。即使體重輕，若營養不均衡、體脂肪過低或肌肉量不足，一樣可能提升慢性病風險。
判斷正常體重，BMI是第一步
判斷體重是否健康，最常見的指標就是BMI（身體質量指數）。
正常成年人的BMI應維持在18.5-24之間，低於18.5屬於體重過輕，高於24則為過重或肥胖。
不過，BMI只能提供體重是否過輕或過重的粗略判斷，並不能反映體脂肪、肌肉量。
因此若BMI正常，也不代表健康完全沒有風險。
體重過輕的三大健康風險
● 能量供應不足：長期攝取熱量低於生理需求，會使心跳、呼吸、體溫等基本運作無法維持，容易出現疲倦、活動力下降、怕冷…等症狀。
● 蛋白質不足與肌肉流失：飲食中若蛋白質不夠，身體會分解肌肉作為能量來源，不僅肌肉量減少，體力與免疫力也下降，傷口癒合、器官修復能力會變差。
● 脂肪與荷爾蒙製造材料不足：脂肪攝取太少，會影響脂溶性維生素吸收、性荷爾蒙合成，導致女性月經不規則、骨質疏鬆…等問題。
真正的健康不是越輕越好
研究指出，即使BMI在正常或偏低範圍，只要體脂肪偏高、肌肉量不足，也可能陷入「瘦胖子」陷阱——這群人的心血管疾病與糖尿病風險高於一般正常體重者與健康肥胖族群。
這代表「瘦」只是外觀，真正決定健康的是體脂肪、肌肉比例和代謝指標。
過瘦或對健康了解不清，容易忽略慢性病風險，反而疏於防範。
健康的體態應該著重於營養充足、代謝穩定、肌肉與骨骼強韌。
過瘦或飲食過度限制，不僅無法降低慢性病風險，反而使身體更脆弱。
營養師建議的健康目標與策略
● BMI目標
維持在18.5–24的理想範圍
● 全穀雜糧與蔬果
避免過度限醣，讓身體有足夠能量運作，同時攝取纖維與維生素。
● 蛋白質很重要
每餐攝取足夠的優質蛋白質（如：豆、魚、蛋、肉），以維持肌肉和免疫力。
● 不要害怕健康脂肪
適量攝取不飽和脂肪（如：堅果、酪梨、橄欖油、深海魚），以維持荷爾蒙與脂溶性維生素吸收。
● 規律運動
除了有氧運動外，可以搭配肌力訓練以提升肌肉量。
● 定期健檢
衛生福利部提供40至64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次免費健康檢查，自114年1月1日起擴大提供30至39歲民眾每5年一次免費健康檢查。
服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，有效針對血壓、血糖、血脂、肝腎功能及身體質量指數等問題及早介入，衛教諮詢的部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供健康飲食與身體活動等資訊，鼓勵更多年輕族群養成定期健康檢查的習慣。
提醒若您長期偏瘦，且發現有體重無法增加、月經不規則或時常疲倦的狀況，建議尋求營養師或專業醫護人員協助。
更多慢性病防治資訊：https://reurl.cc/bNEK0y
文獻來源：
Kwon H, Yun JM, Park JH, et al. Incidence of cardiovascular disease and mortality in underweight individuals. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021;12(2):331-338. doi:10.1002/jcsm.12682
Conus F, Rabasa-Lhoret R, Péronnet F. Characteristics of metabolically obese normal-weight (MONW) subjects. Appl Physiol Nutr Metab. 2007;32(1):4-12. doi:10.1139/h06-092
Lee, SH., Han, K., Yang, H. et al. A novel criterion for identifying metabolically obese but normal weight individuals using the product of triglycerides and glucose. Nutr & Diabetes5, e149 (2015). https://doi.org/10.1038/nutd.2014.46
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
本文獲「好食課」授權轉載，原文刊載於此
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好
花500萬存0056，月領快6萬真的能辦到？施昇輝精算高股息ETF這樣存：退休後「比定存更安心」
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 13
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 3 天前 ・ 10
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 2
吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 4
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
她睡覺翻身痛醒 3症狀恐「鈣化性肌腱炎」
[NOWnews今日新聞]一位48歲女性在貿易公司擔任行政主管，但4個多月前開始覺得右肩不適，初期只是穿脫衣服感覺卡住，後來連夜間睡覺、翻身都會被痛醒，到了地方診所就醫，經檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
從84億加碼到157億 台中最大BOT市立醫院今天開幕
台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，今（6）天正式開幕，衛生福利部長石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。市長盧秀燕也到場慶賀，表示這將是代表台中的新里程碑，院方也承諾負守護市民健康的責任。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 2
女性放屁「味覺衝擊」更強烈？ 研究揭驚人硫化氫濃度與大腦健康關聯
人類平均每天放屁約 20 次，這項看似令人尷尬的日常生理現象，背後其實隱藏著複雜的生物化學機制。多項醫學研究指出，女性排出的屁在氣味強度上，確實可能比男性更具「味覺衝擊」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」
《廣州日報》報導，阿勇回憶，21年前某晚，他在睡夢中突然四肢抽搐、牙關緊咬、眼球上翻並失去意識。當地醫院診斷為肉芽腫炎，因手術風險大，他遂改為保守治療。此後多年，他需依賴抗癲癇藥物控制症狀，但仍不時發作，甚至不敢獨自出門，長期承受巨大心理壓力，形容自己「腦...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 6 天前 ・ 發起對話
7種「台灣美食」竟是傷腎隱形地雷！ 醫：沒吃太鹹也中標
醫師劉博仁分享，一名患者3年前是腎臟病第三期，現在變第四期，這名患者工作忙、經常外食，口渴才喝水，跟很多人一樣，都以為「吃太鹹腎臟才會壞掉」。劉博仁說，其實真正可怕的腎臟殺手不是吃太鹹，而是「三高」：血糖、血壓、血脂控制不佳，他也分享了台灣人日常生活中常吃的7類型食物，都對腎臟有害。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話