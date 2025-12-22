想炫技拯救病人！麻醉師毒害30病患釀12死 法院判決出爐

法國一名麻醉科醫師因長期蓄意毒害病患，造成30人受害，其中12人死亡。圖／翻攝自X

法國一名麻醉科醫師因長期蓄意毒害病患，造成30人受害，其中12人死亡，於19日遭法院判處終身監禁。此案被視為法國史上最嚴重的醫療犯罪案件之一。

根據《BBC》的報導，53 歲的弗雷德里克．佩希耶（Frédéric Péchier）在東部城市貝桑松（Besançon）歷經長達四個月的審理後，被法院裁定有罪。檢方指出，佩希耶於2008年至2017年間，於貝桑松兩家私人診所工作時，蓄意向病患的輸液袋中摻入氯化鉀或腎上腺素等化學物質，導致病患心臟驟停或嚴重出血。

調查顯示，佩希耶多半並非主責麻醉醫師，而是事先進入手術室篡改輸液袋。當病患出現突發狀況後，他再出面診斷並開立解藥，藉此塑造「拯救病人」的形象。然而在12起案件中，他未能及時介入或未出手救治，最終導致病患死亡。

受害者年齡橫跨甚廣，最小為一名4歲兒童，於2016年接受例行扁桃腺手術時兩度心臟驟停但倖存；年紀最大者則為89歲長者。案件於2017年被外界發現，當時一名女性在進行脊椎手術時突發心臟病，事後在輸液袋中發現過量氯化鉀。進一步調查發現，貝桑松聖文森私人診所的麻醉致命心臟驟停發生率，高出全國平均值六倍以上。

而當佩希耶短暫轉至其他診所工作時，聖文森診所的「嚴重不良事件」明顯減少；但他任職的另一家診所，類似事件卻隨之增加。2017年佩希耶被吊銷行醫執照後，這類異常情況才完全停止。檢方指出，佩希耶的作案動機可能與其對麻醉科同事的怨恨有關，試圖透過製造醫療危機來貶低同儕，並抬高自身專業形象。檢察官在庭上直言：「你是死神醫生，是投毒者，是殺人犯。你讓整個醫界蒙羞，將診所變成墳場。」

審理期間，佩希耶否認自己投毒，聲稱始終遵守希波克拉底誓言，並辯稱一定另有其人犯案。然而他的證詞多次前後矛盾，最終僅承認「診所內確實存在投毒者」，但否認與自己有關。法庭心理學家指出，佩希耶具備雙重人格特徵，一方面表現出專業與受人尊敬的形象，另一方面則具有高度破壞性。他曾於2014年及2021年兩度企圖自殺。佩希耶出身醫師世家，已離婚，育有三名子女。

法院裁定其至少服刑22年，佩希耶在審判期間未被羈押，目前有10天時間提出上訴，若上訴成立，案件將於一年內重新審理。多名受害者與家屬對判決表示釋懷，其中倖存者表示：「這場惡夢終於結束了。」另一名倖存者則說：「我們終於可以過一個比較平靜的聖誕節。」



