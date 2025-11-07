想玩免錢的？王子遭爆美國行想「靠拉贊助免費爽玩」 失敗還罵經紀人

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

范姜彥豐上月29日在社群突發指控結婚3年的妻子中信粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，震撼整個娛樂圈，關於三人的過往事蹟也接連被挖出。昨（6）日就有爆料指出，王子經常要工作人員去談「曝光換免費」的贊助，包含日前的美國行也是。對此，經紀公司喜鵲娛樂給出回應。

王子遭爆經常要工作人員去談「曝光換免費」的贊助。（圖／粿粿IG）

范姜彥豐在控訴中提到，粿粿自從與王子等人去了美國後，行為和態度就截然不同，事後王子經紀公司則表示，王子和粿粿、簡廷芮、王品澔等一群朋友到LA旅遊時，有品牌提供百萬贊助邀請他們為LA限定手機殼及面膜產品進行宣傳拍攝，不過根據《TVBS》報導，實際情況是王子為了省旅費，要工作人員四處談贊助，希望能拿免費的機票、遊樂園門票及住宿，但卻以失敗告終。

據悉，王子本來只打算替自己爭取贊助，但熱心的他想幫其他人一起談，認為大家在社群上都有很多粉絲，勢必能吸引廠商，不過最後仍被拒絕，王子還反過來質疑工作人員能力，認為「大家粉絲人數都這麼高，怎麼可能要不到」，讓為了此事加班多日的經紀人相當委屈，與朋友訴苦後才導致事件曝光。

除了想免費玩美國外，周杰倫的妻子昆凌在2021年還大方地讓王子和弟弟「毛弟」邱宇辰一同入住自己位在內湖的豪宅，若以該社區月租費18萬元的行情來計算，兄弟二人4年來就省下了高達864萬元，金額相當驚人。針對王子的摳門爆料，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應，表示「目前因為充斥假訊息，若來一個回一個屬浪費社會資源，後續交給律師團隊」。

