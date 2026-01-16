想玩炎上行銷？肯德基認輸揭「原味蛋撻走入歷史」真相 消費者怒轟：爛透了

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

知名連鎖速食業者 肯德基 昨（15）日突然在社群平台發布聲明，宣布陪伴消費者多年的經典原味蛋撻「即將正式走入歷史」，貼文一出立刻掀起熱議，短時間內吸引近4萬人按讚、上萬則留言。不過，肯德基今（16）日再度發文揭曉真相，原來並非停售，而是「翻新製法」，讓不少網友直呼被嚇了一跳。

肯德基昨日宣布經典原味蛋撻即將正式走入歷史，今日公布真相只是翻新過往撻皮製法。（圖/取自肯德基臉書）

肯德基昨日在臉書發布聲明稿指出，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」並預告將於今日上午11時進一步說明，引發不少忠實顧客不捨回應，留言區瞬間湧入哀號聲。

廣告 廣告

稍早肯德基釋出影片說明，並以情緒滿滿的文案鋪陳：「曾經，我們以為肯德基原味蛋撻，已經是美味巔峰，直到今天我們才明白，原來這只是起點…真正的王者，不該只停留在『夠好』，因為你們值得更好的，抱歉…這一次我們真的認輸。」隨後再發文揭露重點，表示「全新【原味蛋撻－超極酥】從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」

不過，真相曝光後，部分網友似乎不太買單，留言區再度炸鍋，「這種爛梗玩不膩嗎？還是都用了同一家行銷？爛透了」、「跟必勝客一樣的行銷手法」、「賺了流量賠了信任」，也有人轉而關心實際層面，詢問「有沒有漲價啊」、「價格有差嗎？」顯然擔心升級的不只口感，還有售價。

更多FTNN新聞網報導

全民哀號！肯德基宣布「原味蛋撻將走入歷史」 網友崩潰：世界要毀滅了

必勝客突發影片「珍重再見」 真相曝光網友怒批：讓人反感

攜手韓國SOON ENT、HUEXIM 台灣POPLINE打造亞洲文化行銷大平台

