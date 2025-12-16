想玩一把、不用專程飛拉斯維加斯！紐約批准新設3座賭場，川普意外收穫「36億超大紅包」

未來前往美國旅遊時，如果想體驗一回賭場，不必再特別飛一趟拉斯維加斯（Las Vegas），因為東岸最大都會區的紐約市，確定將新設置3座渡假村風格的賭場，分別位於該城市皇后區（Queens）三處娛樂地點，讓你可以同時體驗棒球、高爾夫球或是賽馬比賽。

《美聯社》指出，紐約州博弈委員會（Gaming Commission）16日在會議中，正式宣佈三張博奕特許牌照的得標者，他們分別位於皇后區的美國職棒（MLB）大都會（Mets）主場旁、一處曾由總統川普（Donald Trump）經營的高爾夫球場，以及甘迺迪國際機場（JFK）附近的賽馬場，這三處將成立類似拉斯維加斯風格的賭場渡假村。

遠離曼哈頓

這三項獲選的計畫案，在極度激烈的競爭中脫穎而出，先後打敗像是由饒舌天王 Jay-Z支持的時報廣場（Times Square）凱撒宮計畫，以及布魯克林區的康尼島（Coney Island）提案。

三座新賭場介紹如下：

大都會花旗球場旁：由億萬富豪、大都會求團老闆史蒂夫・科恩（Steve Cohen）主導，與Hard Rock合作，計畫在花旗球場（Citi Field）旁的停車場，興建一座耗資81億美元（約新台幣2552億元）的綜合賭場，內部包含多個表演場館、飯店和零售商場。

布朗克斯高爾夫球場：此案由博弈巨頭Bally's提案，選定在布朗克斯區的Ferry Point高爾夫球場（曾由川普集團營運），興建一座約40億美元（約新台幣1260億元）的賭場，設設有飯店及會議中心。

甘迺迪機場旁：由雲頂世界（Resorts World）提案，預計將投資超過50億美元（約新台幣1575億元）經費，將旗下位於皇后區的賽馬場內部，如今設置的角子機賭場擴建，成為一座擁有複合式牌桌遊戲、飯店及娛樂設施的綜合賭場。

紐約大都會台灣日邁入第15屆，將於美東時間7日大都會隊在主場花旗球場迎戰費城費城人時舉行。 (圖片取自大都會台灣日粉專)

紐約州現任州長霍楚（Kathy Hochul）開心地表示，這三大項目將為紐約州的交通和教育系統，注入數十億美元資金，並在當地創造數萬個就業機會。

而州委員會更指出，委託顧問公司協助評估發現，三家賭場一旦落成開幕，能在2027至2036年之間，產生約70億美元（約新台幣2206億元）的博弈稅收，此外還將帶來15億美元的牌照費，與近60億美元（約新台幣1891億元）的州和地方稅收，對紐約絕對是一大財政幫助。

紐約市一名槍手12日早上於地鐵車廂內觸發煙霧彈後開火，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）到場關切並且召開記者會。（美聯社）

川普的意外之財？

雖然川普總統創立的川普集團（Trump Organization），如今已不再直接管理Ferry Point高爾夫球場，但根據美媒報導指出，如今的管理者Bally's集團當初在2023年收購經營權時，雙方達成協議、倘若未來Bally's成功獲得賭場牌照，將需額外支付川普集團1.15億美元（約新台幣36.2億元）。

但博奕產業一直以來都是把雙面刃，表面上能替政府創造大筆稅收、提供當地就業機會，可隱藏的社會問題，卻往往是常駐居民反對的最大原因。就在州政府做出牌照選擇之際，大批反對在花旗球場設賭場的抗議者，在會議上起身高喊，「你們選擇億萬富豪，而不是紐約人！可恥！」這群示威民眾更揚言他們將在法庭上繼續抗爭抵制。

反對方的擔心，除了賭場進駐、可能加劇賭博成癮問題，帶來更多犯罪或灰色地帶產業外，他們更害怕龐大車流或人流，會讓這個區域的交通惡化。

