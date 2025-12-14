想當中國人前必看？他列3點秒懂未來日常：多憋你知道嗎
政治中心／周希雯報導
中共多年來不放棄所謂的「統一大業」，擅自認定台灣是中國的一部分；因此許多台灣藝人為了賺人民幣，也會配合自稱是「中國人」。對此，作家苦苓疑惑表示，「做中國人有多憋你知道嗎？」不過有1類人最適合去當中國人，「確實是偉大祖國迫切需要的人民素質」。
苦苓近期發文詳述自己「為何不做中國人」。首先是言論上的限制，不僅完全不能提到天安門、六四或用8964做密碼，與中國領導人習近平相關詞句也不能提，「不可以提到包子，就連XD（據說是習大的拼音）也不可以」；在男星于朦朧命案爆發後，如今連同音的「魚」都不能說，「還想知道互聯網上有哪些敏感詞嗎？對不起，『敏感詞』三個字也不准提。」再來是藝文作品上的限制，不能看中國電影《霸王別姬》、台灣電影《軍中樂園》、好萊塢《斷背山》、《阿凡達：火與燼》，就只是「不可抗力因素」。
于朦朧死因謎團重重，卻被中共禁止談論。（圖／翻攝「于朦朧」微博）
「那看動畫總可以吧？不行哦。」苦苓表示，因美國時事動畫《南方公園》嘲諷習近平像《小熊維尼》，如今這2部都禁播；人氣日本動畫《進擊的巨人》、《惡魔高校》被列入黑名單，隨著近期中日關係交惡更連《蠟筆小新》也禁演。「影片不給看，那讀書行不行？也不行。」苦苓舉例，大學者唐德剛的《晚清70年》、諾貝爾獎得主高行健的《一個人的聖經》、章詒和《往事並不如煙》、龍應台《大江大海1949》全是禁書，「還有還有，大師李敖的所有作品也都不准出版，雖然他明明可以到中國去演講，啊栽？」
苦苓直言，雖然當中國人可以選擇滑小紅書，但若因此就要當中國人，「奴性，確實是偉大祖國迫切需要的人民素質。」（圖／民視新聞資料照）
最後則是社群上的限制，苦苓指出，當中國人就無法合法滑臉書、IG、LINE或X平台，常見影音平台YouTube、Netflix、Apple TV、HBO也不行，「除了國台辦和國防部，你如果翻牆看這些，都是犯法。」最後苦苓也說，雖然當中國人可以選擇滑小紅書，「如果你很樂意以上全部都不看、只為了能看小紅書就要做中國人，那我也沒話說——奴性，確實是偉大祖國迫切需要的人民素質。」
原文出處：「做中國人有多憋你知道嗎？」他點名1類人最適合：偉大祖國迫切需要
