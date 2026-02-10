想當億萬富翁必看！威力彩頭獎飆13.5億 「3神招」提升偏財運

生活中心／許智超報導

威力彩已連續30期摃龜，下期頭獎累積金額將上看13.5億元。（圖／資料照）

威力彩頭獎已連續30期摃龜，台彩預估下期（2月12日）銷售金額約為6.0至6.5億元，頭獎累積金額將上看13.5億元。對此，民俗專家王老師分享，過年想買彩券或刮刮樂試手氣，有三招提升偏財運的小方法。

王老師在臉書粉專分享，過年若想買彩券或刮刮樂，有三招提升偏財運的小方法：

1.用吉利的錢買

例如發票中獎的小錢、尾牙中的紅包，是好運延伸，幫你滾出大獎。

2.路上捐點零錢、或是隨手撿個垃圾

經過超商可以捐點零錢，這叫「先捨後得」。

廣告 廣告

3.找你的「生肖好運貴人」一起去買

一個人氣場不夠，找朋友一起去買。

王老師表示，別忘了要抱著做公益的心態買彩券，祝大家成為億萬富翁。

威力彩9日第115000012期開獎，第一區獎號由小到大為13、14、16、33、34、37，第二區中獎號碼為02號。

台彩派彩結果出爐，頭獎、二獎皆槓龜，下期將是年前最後一次開獎（12日），台彩預估銷售金額落在6.0至6.5億元之間，頭獎累積金額預估上看13.5億元，若下期頭獎順利開出且由一注獨得，這筆13.5億元的獎金將成為第五屆公益彩券發行以來的第三高頭獎紀錄。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

16縣市低溫特報！白天回暖「高溫衝26度」 鄭明典：晚上再變天

行動電源起火是運氣差？消防員揭「1關鍵」示警：如炸彈掛牆上

1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

他收1電子郵件「10萬存款全沒了」！詐團新招曝光

