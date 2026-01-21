想當公費醫必看！公費醫學生制度「魔改」工會批：綁約15年、違約賠千萬

記者簡浩正／台北報導

衛福部擬變相綁約15年，公費醫學生違約金恐暴增至千萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

想當公費醫師者注意。為了解決偏鄉人力，衛福部推動公費醫學生政策近期提出草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額更從原本600萬變1000萬元；醫師工會指責衛福部用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債，這招只會阻擋真正有心貢獻的醫學生，而擋不了只想拿畢業證書後就賠錢了事者。

北市醫師職業工會與公費醫師協會今（21）日共同發表聲明，由於偏鄉醫事人力流失嚴重，加以特定科別專科醫師招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，希望透過公費制度吸引有意到偏鄉服務的青年學子。但此政策上路後爭議不斷，除傳出公費醫師綁約結束後留任率低、勞動條件差之外，高額的賠償金和綁約年限也令人質疑其合理性。

近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評；然而在爭議聲中，衛福部再提草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。北市醫師職業工會批評，縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。

聲明表示，在本次衛福部草擬的版本中，違約金額由原先的600萬直接暴增為1000萬元，此外所有的公費醫學生都至少要有10年的義務服務期，若選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，則必須綁約達15年！工會評價此政策，認為其中許多都是屬於次專科，絕大數的醫師經歷漫長的住院醫師訓練後才確立興趣，而今天卻可能因應政策需求，提早被指定走上窄路，過程中缺乏可以轉換跑道的彈性。此外，如果沒有考過國考，還要被追回4倍訓練費用，幾乎等同高中畢業就要確定自己可以考過醫師國考，完全不顧及入學後可能的不適應，堪稱前所未聞的制度。

工會批評衛福部為達目的想方設法，就是不願面對低留任率問題，以及科學推估實際偏鄉醫師人力缺口。工會也呼籲面臨升學重要關卡的高中生看清公費的糖衣，做出讓自己不後悔的決定。

公費醫師協會理事長，馬偕醫院醫師陳品銓受訪表示，所有公費生都要有10年義務服務期，但這次修改，卻針對選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，必須綁約15年。但大多數醫師都要經5至8年住院醫師訓練後，才會找到興趣而選擇，認為此舉等於逼迫高中生一入學、畢業就要確立志向，完全不顧及入學後可能不適應，提早被指定走上窄路，過程中缺乏可以轉換跑道的彈性。

陳品銓認為，衛福部要解決偏鄉人力，應要延後學生分組選科時間，否則又要限制科別，又要延長服務時間，最後只會阻擋真正想要服務的學生，而擋不了拿到畢業證書就想賠錢離開的人。

