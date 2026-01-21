想當公費醫必看！衛福部擬變相綁約15年 違約金暴增至千萬（示意圖:shutterstock/達志）

為了解決偏鄉人力，衛福部推動公費醫學生政策近期提出草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額更從原本600萬變1000萬元，醫師工會指責衛福部用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債，這招只會阻擋真正有心貢獻的醫學生，而擋不了只想拿畢業證書後就賠錢了事者。

北市醫師職業工會與公費醫師協會共同發表聲明，指責衛福部沒有面對與解決偏鄉醫師離職率高的原因，只想透過綁約更久與加重懲罰改善醫療人力，並呼籲即將決定生涯走向的高中生慎思。

工會指出，近期衛福部在未經各團體共識，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名；衛福部也提草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，也就是原先的600萬直接暴增為1000萬元，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。

公費醫師協會理事長，馬偕醫院醫師陳品銓進一步表示，所有公費生都要有10年義務服務期，但這次修改，卻針對選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，必須綁約15年。

陳品銓表示，上述科別都是次專科，大多數醫師都要經5~8年住院醫師訓練後，才會找到興趣而選擇，以小兒外科為例，都是先從外科學起後，最後才決定要選小兒外科，現在等於逼迫高中生、大學生一畢業就要確立志向，完全不顧及入學後可能不適應，提早被指定走上窄路，過程中缺乏可以轉換跑道的彈性，堪稱前所未聞的制度。

近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評；台北市醫師職業工會批評，縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。

陳品銓認為，衛福部要解決偏鄉人力，應要延後學生分組選科時間，否則又要限制科別，又要延長服務時間，最後只會阻擋真正想要服務的學生，而擋不了拿到畢業證書就想賠錢離開的人。

工會批評衛福部為達目的想方設法，就是不願面對低留任率問題，以及科學推估實際偏鄉醫師人力缺口。工會也呼籲面臨升學重要關卡的高中生看清公費的糖衣，做出讓自己不後悔的決定。

