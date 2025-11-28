想當典獄長？妹子付8萬遭房東監控、恐嚇 崩潰每晚做惡夢

生活中心／王文承報導

一名女子付了8萬元房租卻只撐了四天就受不了。期間房東不僅全天監控、頻繁傳訊息，甚至寄出恐嚇信，讓她至今仍會做惡夢。（示意圖／資料照）

台灣租屋市場競爭激烈，也屢見各種亂象，一旦遇到惡房東，生活可能會變成一場惡夢。一名女子便分享親身經歷，稱自己遇上「台北瘋子房東」，明明付了8萬元房租卻只撐了四天就受不了。期間房東不僅全天監控、頻繁傳訊息，甚至寄出恐嚇信，讓她至今仍會做惡夢，貼文曝光後，引發大批網友熱議。

她付8萬遭房東監控、恐嚇



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文指出，原以為運氣不錯，找到小巨蛋附近一間出租套房；沒想到入住前房東就開始頻傳訊息，要求她聊天、搬物品、拍照回報，而且一天反覆多次。讓她背脊發涼的是，房東突然要求「面談」，並在現場拿出她的「出入紀錄」，從每天幾點出門、朋友停留多久，全都被詳細記錄。不僅如此，她搬離後偶爾回去取物，房東竟能立刻傳訊確認：「妳是不是剛剛有回來？」讓她壓力大到幾乎崩潰。

由於再也不敢住下去，她決定提前解約，但房東不斷拖延，直到11月初才願意碰面。怎料房東還帶著「念法律的弟弟」到場，試圖以各種理由扣款，甚至硬稱窗簾「發霉要扣3000元」，被質疑後又改口說「擦壞也要扣」。所幸她緊急請來律師朋友陪同，讓房東多次語塞。她原以為事情到此為止，沒想到隔天老家竟收到限時掛號，內容充滿謾罵與恐嚇，讓她嚇到雙手發抖。

讓她更心寒的是，整件事情鬧到這種地步，該套房竟然至今仍在租屋平台上架出租。她無意報復，只希望提醒其他租屋族提高警覺，看房時務必要保留對話紀錄、簽正式契約，遇到異常行為立即蒐證，避免落入同樣的陷阱。

貼文曝光後，網友氣炸，「房東是典獄長嗎？」、「監視房客這應該可以告吧？」、「照妳說的，她很多行為根本違法」、「建議報警，這種人不教訓一下會害下一個人」、「房東怎麼可以監視房客？」也有人直言：「他沒遇過瘋子房客而已，我被這種人纏上會很開心，終於有理由搞他回去。」不少網友呼籲原PO一定要讓對方付出代價，否則恐怕還會有下一位受害者。

