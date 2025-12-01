想當吊車大王女婿？ 胡漢龑曝「唯一條件」：女兒真的很好





身價逾百億的竹北知名「吊車大王」胡漢龑（64歲）日前接受媒體專訪時，公開篩選「女婿3禁忌」並透露唯一條件：「對我女兒好就行」，他強調「只要你對我女兒好，我也會對他更好」。消息曝光後，引發網友熱烈討論，甚至有人留言「自薦」，展現胡董親民、豪爽的個性魅力。

根據《中時新聞網》報導，現年64歲的胡漢龑表示，自己從不會強迫女兒婚姻，「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。對於女兒交男朋友甚至生小孩，他都會全力支持與照顧。胡董也分享人生信條，自己從不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，並認為男性個性應穩重，不能焦慮、暴躁或會打人的行為，這些都是無法接受的紅線。

胡漢龑透露，其中一名女兒的先生就是自家公司的員工，他大讚這位「女婿」勤奮、可靠，也符合他對女婿的期待。他強調，自己的個性就是簡單明快：「我不在乎他離過婚、帶小孩，只要對我女兒好，我也會對他更好，就這樣。」他表示不會在乎長相、經濟，「我爸常講一句話，不是一家人，不進一家門，緣份到了閃都閃不掉」。

他還表示女兒條件真的很好，「每個人看到都覺得可愛、甜甜的」，他還透露女兒生性害羞，若胡董看中眼，可以約到公司談公事再說。

胡董出身於吊車世家，其父胡鵬飛創辦「啟德機械起重工程公司」，胡漢龑自15歲半起便隨父親學習吊車事業，並在十多年前接手公司，帶領啟德成為亞洲前三大吊車公司，年營收超過30億元。平日他出手闊綽，遇到天災更會出錢出力，因此在網路上累積高人氣。

此外，胡漢龑雖未在配偶欄登記另一名，身邊卻有4位伴侶，年紀與他相仿，子女多達14位，展現其獨特家庭模式。胡董直言，生活與事業同樣講求原則與信任，「家庭幸福、事業穩健，都是我人生的重要座右銘」。

（封面圖／翻攝《胡漢龑》粉專）

