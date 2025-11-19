想當岩柱？ 「推200公斤巨石」挑戰 女：腰痠2天

鬼滅展互動體驗，挑戰推200公斤巨石當岩柱。（圖／threads：red_8639）

展覽不再只是靜態陳列！像是人氣爆棚的鬼滅展，就有岩柱的「推巨石」訓練，有粉絲指出挑戰完約兩百公斤的巨石，結果竟然腰痠2天；而愛麗絲展則是結合光影、香氛以及AR互動，就有粉絲特地花兩小時扮成愛麗絲，體驗仙境拍照打卡，還有Hello Kitty展則是透過投影互動技術，讓粉絲跟Kitty互動。

鬼滅之刃展覽在台北市信義區舉行，作為海外首展，活動期間從10月16日至11月30日。即使是平日白天天氣寒冷，仍有許多粉絲排隊等待入場。展場中最受歡迎的互動項目之一是岩柱的「推巨石」訓練，小顆巨石約100公斤，而大顆巨石約200公斤，讓一位挑戰的民眾推完後腰痠兩天。現場工作人員會鼓勵參與者「加油加油，往前往前，撐住撐住」，但對一般人來說確實不容易完成。除了推巨石外，參觀者還可以和霞柱一起將帶著心願的紙飛機射向遠方。

愛麗絲夢遊仙境展覽則從11月8日展出至明年1月25日，斥資3000萬打造全台唯一5米高的360度光影劇場。展覽設計了從夢境入口、命運之門、泡泡之境、白兔之家到紅心宮殿等多個場景，以及垃圾龍之戰，全都結合光影、香氛與AR互動，提供五感體驗。有粉絲表示：「拍照部分應該是大桌子造景那地方，大人的話應該是拍照場景佈置我覺得很不錯，但如果帶小朋友來的話也很棒。」

同樣在信義區舉行的Hello Kitty展從11月12日展出至明年1月11日，吸引各年齡層粉絲參觀。展覽將50年來的多變Kitty濃縮成七大展區，展示百變造型與歷史。這些展覽不再只是靜態陳列，從體能挑戰到結合AI互動遊戲，讓參觀者能親身參與動漫及卡通世界，體驗更加豐富多元的互動方式。

