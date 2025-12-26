想當張文「師弟」？屏東男嘴秋「丟煙霧彈不揪」下場讓他笑不出來

社會中心／洪正達報導

張文事件過後陸續出現許多模仿犯，其中屏東吳姓男子嘴秋「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等話語，讓人相當氣憤。（示意圖與本案無關／翻攝畫面）

台北捷運19日發生張文隨機攻擊事件造成4人死亡，但發至今在網路上陸續出現許多模仿犯，其中屏東吳姓男子20日在社群平台留言現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等話語被警方循線逮捕，屏檢在複訊後依恐嚇公眾罪嫌諭知吳男10萬元交保。

回顧事件，在一個星期前，現年27歲的張文在北捷及誠品南西店外發動攻擊造成4人死亡，其中一名死者就是張文自己，由於這起事件震驚社會，但就在各界在商討如何補破洞時，吳男不知出於何種動機在網路上大放厥詞，包含表「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」企圖引起社會恐慌。

屏東警方獲報後，在聖誕節當天將吳男拘提到案，檢察官複訊後，認為吳男已涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知他以10萬元交保，並限制住居，還要定期向指定派出所報到，並禁止他再犯。

不良行為，請勿模仿！

