想當漫畫編輯卻不看漫畫？《路人超能100》資深編輯崩潰：像音樂製作人不聽歌！

曾擔任《路人超能100》和《只有神知道的世界》等知名作品的資深漫畫編輯石橋和章，最近在社群上分享了對現今產業人才的觀察，指出他在培育新進編輯的過程中感到很困惑，因為許多想以「想進入娛樂產業」或「想參與 IP 製作」為志向的求職者，雖然各項條件都非常優秀，卻幾乎沒有在看漫畫的習慣。

現在會買實體漫畫的人確實越來越少。（示意圖，圖源：Getty Images）

石橋和章表示自己在心中吶喊：「嗯？那為什麼要來應徵漫畫編輯？」針對這種現象，石橋和章自己分析了環境變遷可能是主要原因。過去漫畫隨處都可以看到，不管是朋友家、理髮店或便利商店都能接觸，但現代人生活習慣改變，家裡不再放實體書架，閱讀管道受限於演算法推薦，導致視野變窄。

更嚴重的是，許多年輕世代習慣社群媒體上的「名場面」截圖、懶人包解說影片或是動畫改編來「雲」漫畫，產生了「沒讀過原作卻自以為了解」的錯覺。這種資訊攝取方式雖然效率高，卻缺乏深度，導致新人們少了過去那種「漫畫就是我的人生」的狂熱和執著。

石橋和章強調，編輯的工作不只是企劃，更需要精準的判斷力，而這一切都建立在龐大的閱讀量之上。他把那些不看漫畫的漫畫編輯比喻為「不聽音樂的音樂製作人」，認為這在專業上是無法成立的。假如缺乏足夠的閱讀資料庫，編輯無法在企劃會議中分辨作品是否梗太好、無法提出類似的失敗案例，或是角色系譜來引導創作者。所以他也呼籲想入行的新人，閱讀量等同於編輯的話語權，沒有看過多少漫畫的編輯，在會議上只能保持沉默。