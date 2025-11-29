想當百億女婿？吊車大王直呼「1原則」 力寵女兒選擇

身價逾百億的「吊車大王」胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）





身價逾百億的「吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子與14名子女，讓其被大眾所知，而他本人也熱心公益，好評價不斷，是許多人眼中的「人生勝利組。」近日胡漢龑談及自家女兒婚事時候，坦言對女婿完全沒條件，只有1個原則：「對我女兒好。」

胡漢龑談起男性的基本要求，表示像是抽菸、喝酒、吃檳榔等行為都不行，更不能有暴怒、暴躁或打人等情緒化行徑，雖然指出這是紅線，但提及女婿條件，則完全開啟寵女兒模式，直言：「只要對我女兒好，我也會對他更好。」

對於女兒要不要結婚，其實胡漢龑覺得全看女兒自己的意願，「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」，而當然女兒想要談戀愛、生小孩，自己都會全力給予支持與後援。

胡漢龑還透露女兒的另一半，其實是自家員工，性格上非常勤奮，對他來說並不介意對方家庭背景，著重的就是個人品性和對他女兒是否好。



