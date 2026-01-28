想當石虎保母! 北市動物園推"認養卡" 1年享5次免費入園
生活中心／綜合報導
寒假到了，不少家長會帶小朋友到動物園玩，寓教於樂。但現在，去動物園，可不只單純的看動物，還能認養動物！每年只要500或1000，就能夠當動物保母，還有專屬卡片，能選擇和您最愛的動物同框。
天氣冷颼颼，紅腿陸龜，在保暖燈的紅光照耀下，驅寒避冬。寒假到了！動物園的動物，迎接旺季，不畏颳風下雨，天天出來營業。是不是看了讓人好想"惜命命"！這不正好有機會，一年只要五百或一千，就能當動物保母！
動物園推出動物認養卡（圖／民視新聞）動物園旅客：「就是可以幫忙保育動物之類的，像我自己也是很喜歡動物，然後就是可以幫忙守護，這些很可愛的動物們，而且一千塊也不是算多多，然後還可以免費入園好幾次，還滿不錯的。」
動物園旅客：「我覺得還滿OK的啦，因為畢竟本來就是我有工作，付一點自己的小錢，然後買一點食物給動物吃。」
台北市立動物園2002年起，開放民眾認養動物。大朋友小朋友，都能加入，憑卡一能免費入園五次，園內商店消費還可以打折！雖然不能指定加菜金，要給誰。但這張小卡上，想和什麼動物放一起，都可以！園方透露，人氣王就是大貓熊，但台灣本土種石虎，緊追在後。模樣超Q的歐亞水獺，異軍突起，奪下第三。最近更在社群造成話題，還出現一波動物霸貓分享潮。
台灣本土種石虎，成為人氣王亞軍，緊追在後（圖／民視新聞）北市動物園動物認養小組專員郭仕珺：「其實目前是大人（認養）的比例，比較高，以往的話可能大概，都是一年大概有1000人上下的人數，不過去年開始其實，越來越多民眾關注，所以其實去年的人數，有到大概2000人左右。」
除了台北市立動物園，新竹市立動物園、高雄壽山動物園，也都有500年費的認養活動。對愛動物的旅客來說，優惠是其次！一年一張鈔票，就能支持動物保育、研究，讓台灣動物園，更生生不息。
原文出處：愛動物的看過來！ 超萌「動物認養卡」 享１年５次免費入園超划算
