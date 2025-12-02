想當臺南總舖師 江湖一點訣必加

財經中心／廖珪如報導

「臺南總舖師四季辦桌」，臺鹽公司贊助日曬天然海鹽化身靈魂配角，成為主廚演繹冬季海鮮大菜的秘密武器！（圖／台鹽提供）

向為秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」，冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛宴，結合百年古蹟氛圍與府城飲食文化，將透過料理傳遞「冬藏」的豐美。在眾多展現在地風土的菜色中，臺鹽公司贊助的日曬天然海鹽化身靈魂配角，成為主廚演繹冬季海鮮大菜的秘密武器！

由臺南市政府觀光旅遊局主辦的「臺南總舖師四季辦桌」，場場秒殺熱銷，已成展現台南飲食文化的經典盛事。本次冬季場特邀主廚高振文、李益仲兩位重量級名廚掌勺，引領千名饕客領略當季物產最純粹的原味。臺鹽公司表示，作為在地指標企業，很榮幸能以嚴選的日曬天然海鹽與台塩海洋鹼性離子水，參與這場美食與歷史交織的盛宴，襯托食材最真實的鮮甜本色。

臺鹽公司指出，日曬天然海鹽適合用於「鹽焗」，這是台式料理中極度考驗火候與鹽質的經典技法。來自純淨海域的粗粒海鹽，因天然日曬結晶完整，受熱後能迅速形成厚實的保護層緊緊包覆食材，防止水分流失，完整鎖住鮮味；海鹽特有的回甘風味更能緩緩滲入，完美詮釋「不死鹹」的美味關鍵，用於魚肉、蝦肉等海鮮，能讓肉質更顯鮮嫩彈牙。

臺鹽海鹽 國宴主廚好幫手

臺鹽海鹽不僅是此次辦桌利器，日前國宴主廚溫國智也力薦這款廚房好幫手！他強調，只要選對粗鹽，利用微波爐短短18分鐘，在家也能將平價台灣鯛做出「米其林Pro等級」的料理。零失敗的「鹽焗台灣鯛」做法簡單，只需將去腥香料塞入魚腹後，豪邁使用兩包日曬天然海鹽分別鋪於盤底與覆蓋魚身，送入微波爐加熱。利用粗鹽受熱速度快的特性，完整封存鮮美肉汁，徹底去除淡水魚的土味，成功率百分之百！

除了輕鬆復刻主廚大菜，時序入冬，臺鹽更貼心準備了全方位的「廚房神隊友」，滿足民眾不同的暖冬料理需求。像是被譽為魔法調味料的「鮮選我塩麴」，能分解蛋白質使肉質快速軟嫩，是冬季燉肉、醃漬的最佳幫手；「頂級黑豆鹽麴厚醬油」口感甘醇，無論是滷製家常菜或作為火鍋沾醬都對味；針對忙碌族群與宵夜時刻，只需快煮幾分鐘的「鹽麴醬拌麵」即是暖胃首選。此外，能在家DIY手作豆腐、豆花的天然「鹽滷」，及照顧全家人健康的機能鹽品，從百桌盛宴到家常餐桌，臺鹽全系列產品陪伴民眾輕鬆端出滿桌幸福滋味。

