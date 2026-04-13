想當FBI嗎？調查人員特考4月底開始報名

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹縣調站表示，今年的調查特考4月底就要開始報名了，意者快快準備K書也要練體能。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕18歲以上、30歲以下，想當「FBI」的人注意了！新竹縣調站表示，今年的調查特考，將從4月28日起到5月7日受理報名，15組、共有104個名額，只要有國內立案或我國採認的外國獨立學院以上學歷，男性須退伍或即將退伍都能挑戰。只要順利通過筆試、體能測驗、口試，並在後續為期1年的養成訓練中成績及格，就有機會圓夢。

縣調站表示，他們的工作重點有：防制境外勢力滲透維護國安、肅貪、查賄、檢肅毒品，防制重大經濟犯罪與電腦網路犯罪等。取得前述及格證書者，相當於通過了國家高考3級，晉用的職等相當於縣市政府的資深科員，薪水約有50K以上。

廣告 廣告

今年的筆試時間在8月8日和9日，台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東都有考場。體能測驗和口試都在台北進行，前者排定在11月21日、22日舉行，要求1200公尺，不論跑或走，男性必須在5分50秒、女性6分20秒之內完成；口試則安排在12月25日跟26日。

考試組別有：調查工作、醫學鑑識、法律實務、電子科學、財經實務、資訊科學、化學鑑識、營繕工程等組，各組除國文、綜合法政知識與英文2科為共同考科，另要加考4個專業科目；其中「調查工作組」可選英文、 日文、德文、西班牙文、阿拉伯文、法文、韓文、土耳其文一項外語作為專業考科之一。

【看原文連結】

更多自由時報報導

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

中醫女院長拒求愛 恐怖男診所潑汽油 台中地院裁定羈押

李貞秀抓耙仔2-1》檢舉函曝光！她控高虹安與男友合謀詐助理費、替鴻海喬案

找到替代能源了！南韓將從「這國」進口石油

