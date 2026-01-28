想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火

記者簡浩正／台北報導

現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。

王思恒在粉專「一分鐘健身教室」指出，上述科學報告拋出了震撼彈：現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓你餓不死，但想過上高品質的健康生活？你得賺更多蛋白質！以下是為什麼你該把餐盤裡的蛋白質加量的三大理由：

1、肌肉是你的「抗老保險金」

這不只是為了練成大肌肌。研究顯示，攝取每公斤 1.2-1.6 克的蛋白質，能讓你在減脂時，保住那些珍貴的肌肉。

2、天然的食慾抑制劑

足夠的蛋白質能精準調節飽足感訊號。與其靠意志力戒珍奶，不如多吃一塊雞胸肉，讓大腦自動對零食熄火。

3、歲月不是殺豬刀，是「碎肉機」

隨著年紀增長，身體處理蛋白質的效率會變差。長輩需要的蛋白質其實比年輕人更多！不吃夠，就是在等著肌少症找上門。

蛋白質補充吃多少才夠？王思恒建議民眾根據自身目標「對號入座」：

一般上班族：每天每公斤體重攝取 1.2 至 1.4 克。（例：60 公斤的人，請吃滿 72-84 克）

健身愛好者 / 重訓族：建議拉高到 1.4 至 1.6 克，甚至更高。

長輩：請比照運動員標準，維持肌肉健康。

最後王思恒也提醒，在多吃蛋白質的同時，別忘了多喝水，並優先選擇植物豆類、魚類與白肉。不過，若本身有腎臟相關病史的民眾，在進行飲食調整前，請務必先諮詢醫師。

