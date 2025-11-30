想登龜山島要等明年3月！ 12月起封島3個月

宜蘭縣人氣景點龜山島將從明（1）日起至明年2月底進入為期3個月的「封島期」，預計於3月1日重新開放。（圖／中國時報吳佩蓉攝）

宜蘭縣人氣景點龜山島將從明（1）日起至明年2月底進入為期3個月的「封島期」，預計於3月1日重新開放。由於每年12月至隔年2月正值東北季風最強、海象最不穩定的季節，為了守護遊客安全並讓島上自然生態獲得休養生息，龜山島都會在此期間例行性「冬眠」，暫停登島活動。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，今天是2025年龜山島最後開放日，共有8個船班、約430位遊客把握年度尾聲的難得機會踏上島嶼，隨著下午最後一班船離島，今年的登島業務也正式畫下句點。

龜山島因長年維護得宜，生態環境逐漸恢復豐富樣貌，封島期間不僅能避免強風大浪帶來的危險，也能讓島上珍貴的植被、鳥類與地質景觀獲得寶貴的復育時間；每年初春重新開放後，島上總會呈現更蓬勃的自然面貌，迎接期待已久的旅客。

