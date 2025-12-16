想發財別錯過「80年一次最強天赦日」要來了 專家親授補財庫轉運大法

生活中心／記者李育道報導

2025年12月21日（農曆11月2日），是「天赦日」又是「冬至」，為80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆第最後一個「天赦日」。（圖／記者陳慈鈴攝影）

2025年12月21日（農曆11月2日），是「天赦日」又是「冬至」，為80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆第最後一個「天赦日」，不少信眾認為，若能把握這一天向玉皇大帝懺悔赦罪、祈求轉運，有助於化解過往不順，為接下來的運勢重新開局。

民俗專家楊登嵙指出，天赦日是一年之中少數被認為可向上天請求赦罪的時機，適合懺悔、祈福與行善，透過誠心稟告，盼能化解累世業障、冤親債主，讓運勢重新啟動。

他也提到，天赦日並非固定日期，而是依四季天干地支推算而來，春為戊寅日、夏為甲午日、秋為戊申日、冬為甲子日，每年僅約5至7天，相當少見。其中，2025年12月21日（農曆11月2日）同時遇上「天赦日」與「冬至」，約80年才會出現一次，被認為效果特別強，也是今年國曆與農曆最後一個天赦日。

楊登嵙說，這樣的時間點特別適合向玉皇大帝懺悔赦罪，尤其是長期病痛卻查無病因的因果病、事業運勢不順，或官司糾紛未解者，常被視為可把握這一天誠心祈求轉運。

在完成懺悔赦罪後，也被視為補財庫、迎好運的關鍵時機。他解釋，天赦日的概念在於「先清理、再補運」，象徵先向上天請求寬恕，再迎接新的好運，有助於放大後續祈福效果。

至於祭拜方式，他建議可於當日上午5點至下午3點進行，可在住家或廟宇準備清茶三杯、水果、素食餅乾、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花，以及天公金、福金、壽金、刈金與補運錢等金紙。另準備帶殼桂圓12顆，象徵一年12個月破殼而出、轉運開泰。

祭拜時，需清楚稟告姓名、年齡、生日與住址，並唸出手寫懺悔文，請求赦罪、減輕罪罰，最後再將懺悔文、金紙與蓮花一同焚化，桂圓敲碎後連殼投入金爐，象徵破除舊運、迎接新開始。他也提醒，重點仍在誠心與行善，而非供品多寡。

