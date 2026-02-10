想發財必看！威力彩狂飆13.5億 3招提升偏財運

威力彩下期頭獎上看13.5億元。民俗專家王老師分享「3招」提升偏財運的小方法，想要買彩券或刮刮樂的民眾可以參考！

威力彩下期頭獎上看13.5億元。（示意圖／中天新聞）

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」發文分享3招提升偏財運的方法，第1招是「用吉利的錢買」，舉例如發票中獎換到的錢或是尾牙中的紅包，這樣代表著好運延伸。

第2招是「路上捐點零錢，或是隨手撿個垃圾」，例如買彩券時經過超商捐零錢，代表「先捨後得」。第3招是找你的「生肖好運貴人」一起去買。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

