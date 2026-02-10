想發財必看！威力彩狂飆13.5億 3招提升偏財運
威力彩下期頭獎上看13.5億元。民俗專家王老師分享「3招」提升偏財運的小方法，想要買彩券或刮刮樂的民眾可以參考！
王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」發文分享3招提升偏財運的方法，第1招是「用吉利的錢買」，舉例如發票中獎換到的錢或是尾牙中的紅包，這樣代表著好運延伸。
第2招是「路上捐點零錢，或是隨手撿個垃圾」，例如買彩券時經過超商捐零錢，代表「先捨後得」。第3招是找你的「生肖好運貴人」一起去買。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
威力彩衝11.5億！3生肖財運大爆發 「3方位、3吉時」買彩券最旺
威力彩已經連續29槓，今（9）日頭獎上看11.5億元。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文點名3生肖財運最旺，並分享「納財吉時」及最佳的投注方位，不妨在年前試試手氣，也許下一個億萬富翁就是你！
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
威力彩頭獎連30槓「下期衝13.5億」！獨得恐創紀錄
生活中心／綜合報導威力彩連續29槓，9日頭獎直接上看11.5億元，讓不少人爭相「圓夢」，紛紛衝到彩券行，力拼財富自由的機會。而在晚間，最新第115000012期威力彩的致富密碼也出爐，沒想到本期頭獎依舊未開出，進入連續30槓，累積金額上看13.5億元。
「4生肖」有暴富命！別錯過當11.5億威力彩億萬富翁 往2方位買彩券最旺
威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎連續29期摃龜，財神爺還沒現身，二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。今（9）日開獎的頭獎金額上看11.5億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師分享，有4個生肖有偏財運最容易中獎。
馬年送對禮旺整年！開運3招曝光走春送禮都藏財運密碼、星巴克限定達摩開搶
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手
最低36折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
威力彩頭獎衝11.5億！財神爺「最愛號碼」曝光 冷門7碼今年未現
威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，威力彩今年首期起累積至2月5日，開出最多次的球號為14號跟17號，第一區最冷門的號碼有7個，第二區則有2個。此外，若是從民國96年開始至今，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。
怨年貨價貴！ 三肉條66元 手掌魷魚絲100元
同樣人潮擠爆還有年貨大街，怨年貨變好貴! 有民眾說買 3條豬肉條，秤重66元，就連手掌大份量的魷魚絲，一包也要100元，讓他笑說這真的連塞牙縫都不夠。還有蛋捲店，3根賣200元，不過業者澄清，這和一般的蛋捲不同，是加厚款蛋捲。 #三肉條#手掌魷魚絲#蛋捲店
連續29期槓龜！威力彩頭獎狂飆11.5億 最新獎號出爐
威力彩第115000012期的開獎號碼於2月9日晚間正式揭曉，頭獎連續29期未送出，頭獎上看11.5億元。今天的中獎號碼由小到大排列為13、14、16、33、34、37，第二區中獎號碼為02。
威力彩連29槓頭獎上看11.5億 4生肖財運超旺中獎秘訣曝光
威力彩頭獎連槓29期，上週第115000011期仍然沒有送出，今（9）日頭獎上看11.5億元，吸引不少民眾加碼想要拚一夕致富的機會。命理專家楊登嵙分享旺財方位及幸運色，其中「虎、馬、狗、豬」4生肖更是受到財神爺特別眷顧，有望一舉中大獎，成為最新的億萬富翁。
2026寒假優惠全台11家遊樂園一次看！兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬免費玩六福村｜【旅遊省錢術】
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！
威力彩連30槓龜！周四上看13.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩威力彩第115000012期今（9）日晚間開獎。本次派彩結果，頭獎再度槓龜，至今已經連續第30槓，下期威力彩將於周四（12日...
財神爺還沒來！威力彩30槓週四頭獎飆13.5億 今彩539頭獎狂開5注
台彩今（9）晚開出威力彩第一區獎號13、14、16、33、34、37，第二區02。派彩結果出爐，頭獎貳獎槓龜，邁入30連槓，下一期將於2月12日（週四）開獎，頭獎獎金上看13.5億元。今彩539本期頭
