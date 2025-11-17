想省仲介費反賠22萬！屋主偷賣土地被抓包 法院狠批理由荒謬

基隆一名男子委任房仲賣土地，卻繞過房仲私下與買家簽約，遭房仲公司提告。（示意圖，取自Pexels）

基隆一名陳姓男子明明與房仲公司簽下專任委託銷售契約，卻在仲介即將完成媒合時，悄悄繞過房仲，私下與買家簽約並完成土地過戶。房仲公司氣得提告，基隆地院審理後認定陳男違約，判須賠償22萬8000元。全案可上訴。

偷賣土地不會有事？法院怎麼看

根據判決，陳男原與共同持有人取得同意後，於2024年5月與房仲公司簽訂專任委託契約，委託銷售期間至2025年5月31日，售價訂為398萬元，並明定期間內不得自行出售或與其他人私下交易。後因土地遭徵收，雙方在同年6月調整售價至650萬元，並延展委託至2026年5月31日。

房仲公司之後投入大量推廣，並於2025年6月成功媒合楊姓買家，讓對方簽下確認書及議價委託書。就在買賣即將完成時，陳男卻繞過房仲，於2025年8月私下與楊姓買家完成買賣契約及所有權轉移。

「我被房仲騙了」能當理由嗎？

陳男辯稱，他以為案件原由周姓仲介負責，但房仲未告知對方離職，並指後續接手的江姓員工偽稱自己是周女下屬，讓他誤信而延展契約，自認受到詐欺，要求撤銷契約延展。他還主張違約金過高。

但法院駁回所有說法，指出契約的當事人是房仲公司與陳男，房仲內部由誰接手是公司管理範圍，不屬於詐欺要件，陳男也未提出任何證據。法官更直斥他的說法荒謬且不合理。

依原契約，若由房仲完成交易，賣方應支付實際成交價456萬元的3%(13萬6800元)，買方則支付2%(9萬1200元)。法院合併仲介應得報酬、陳男違約情節，依民法第252條酌減後，認定22萬8000元為合理金額。可上訴。

