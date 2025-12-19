想省房地合一稅 居住紀錄要留好

房地合一稅2016年上路至今將近10年時間，以每年30萬的移轉棟數推估，可能至少上百萬戶的屋主，未來出售房屋時都會遇到房地合一稅的問題，本來房地合一稅是希望抑制短期交易，避免投機炒作，進而引導房市穩定，價格沒漲也繳不到甚麼稅，但這波房價實在漲太多，持有5年的房價增幅驚人，若想要透過節稅方式省稅，一定要完全合法跟合理。

這波漲勢有兩個時間點，包括疫情後的通膨與造價大幅上漲，帶動房價走揚，之後則是新青安政策後房市出現一波熱潮，加上股市不斷走高的支撐下，加上稅制設計就是持有滿5年稅率才降到20％，反而讓部分屋主參與到整段房價漲幅，而持有滿5年稅率降到20％，又是相對划算的持有時間，等到下一個稅率級距又得多5年時間，房地合一稅稅率20％是出售繳稅比例最高的族群。

想要利用400萬免稅額度的民眾，也要留意相關要件，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年，除了戶籍要登記連續滿六年外，還要符合實際居住於該房屋的規定，畢竟現在增值實在是很可觀，國稅局也會留意是否符合節稅優惠的條件。

國稅局也宣導多次報稅常見的違規狀況，近期網路就流傳一張公文，內容為稅捐機關要求社區，提供房地新居裝潢、住戶資料表、參加社區會議、房地入住登記、郵務收發管理及門禁進出紀錄等資料，建議民眾要節稅一定要完全符合相關規定。

尤其針對實際居住的事實，若是遇到稅捐機關有疑慮時，要提出能更證明生活足跡的證據，水電不能只有基本費用，進出社區的歷史紀錄，是否有收發紀錄，屋況也不能是毛胚狀態等等，另外，對於費用的舉證等，也要完整把紀錄都留好，包括裝修契約、付款金流、發票、裝修前後照片等等，準備的資料越充足，就不容易出問題，前提是要真的有這些行為。