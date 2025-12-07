想省油錢要快！中油明日起汽、柴油價格各調漲0.1元

台灣中油公司公告，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

油價吸收金額表。圖／中油提供

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

