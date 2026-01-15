想看先付15萬？預售屋契約審閱 知名建商也違規

消基會中區分事務所公布，抽檢台中11件知名建商豪宅預售建案，全數在預售案契約審閱期設下違法門檻，違反消保法、公平法。記者趙容萱／攝影

消基會抽檢台中、台南與高雄等地34處預售屋案場，發現建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，要求消費者先付10萬至15萬元訂金才能看契約，台中抽檢的11處知名建商的豪宅預售建案全數都違規。消基會昨公布建商違法亂象，將函請公平交易委員會裁罰。

台中市法制局表示，預售屋買賣定型化契約應記載事項規定，業者應提供消費者至少5天審閱期，並參考公平會規定，可以用樣本、影本、光碟或其他電子媒體方式提供契約書；業者若要求買方先支付訂金或一定費用才提供，已涉違反公平交易法第25條，可移送公平會查處。

消基會中區分事務所調查發現，台中目前有140件預售屋建案，實地抽檢知名建商在蛋黃區推出的11件豪宅預售案，全都違反規定。

據調查，台中有5案要求消費者支付10萬至15萬元訂金或保留金，才可攜回契約書審閱，有4案未主動提供契約書，有的在案場展示網路版契約書，有的告知可自行上內政部網站查詢；2案限現場閱讀，還要求拿出身分證才能借閱。

消基會南區分事務所表示，高雄部分調查10建案，有3案依法提供契約書，4案要求簽約付訂金才能攜回，2案不提供，1案建議上內政部網站查詢。

消基會中區分事務所主委陳秋瑩指出，依法應有至少5日合理審閱契約的期限，且不得附加條件，違者最高可罰30萬元；另依公平交易法，建商若要求先付訂金才給看契約，影響交易秩序顯失公平行為，公平會最近曾對知名建商開罰500萬元。

