想看《大濛》買不到！妹子幸運撿到「讓票」 陳玉勳嗨喊：是愛情吧

【緯來新聞網】電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，並奪得4個獎項，成為最大贏家。如今口碑持續發酵中，全台票房已正式突破6千萬。有民眾原本打算到現場再買票，沒想到整場完售，不過失望之餘竟幸運「撿到」一張票，成為最棒的聖誕禮物，而導演陳玉勳看到也直呼：「這是愛情吧！」

一名女網友今（25日）在Threads發文指出，昨天睡前看電影院的座位還有，以為今天提早到現場購票還來得及，結果大出意料，因為等到場的時候，座位已經銷售一空。



原本女網友相當難過，幸虧遇到好心人讓票，只見紙條上寫著：「請你看《大濛》，有影人唷！聖誕快樂」，這讓她感到暖心不已，除了謝謝對方的善心，祝福節日快樂，也因此學到教訓，下次不敢為了省20塊手續費而冒險。



導演陳玉勳看到後，隨即在臉書粉專「奔放小勳」發文，他相當羨慕女網友的經歷，驚嘆：「這是愛情吧！我都沒遇過這種事」，更幽默表示等一下要去電影院晃晃，看看是否同樣會有人送他票。



貼文曝光後，引發一番討論，網友紛紛狂讚：「我就知道聖誕老人真的存在！」、「愛情來得好突然（好喜歡）」、「怎麼有這麼好的事！」、「也太有戲了」。

