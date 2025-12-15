想看《阿凡達：火與燼》再等兩天！新北耶誕城巨星演唱會最新片段曝光

《阿凡達：火與燼》傑克與奈蒂莉仍糾結在喪子之痛，新作將帶來更強烈的情感戲碼。（圖／二十世紀影業提供）

再等兩天！本年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於本周三（17日）全台震撼上映！今（15日）舉行台灣媒體試片，被譽為再次將電影工藝推向極致的大師鉅作！詹姆斯卡麥隆說明本集為前三集的三部曲總結篇章，看過前兩集的人絕對非看本集不可。而昨晚新北耶誕城巨星演唱會上也首度曝光最新片段，令全場觀眾驚呼、期待指數破表！

新北耶誕城巨星演唱會為台灣觀眾揭曉《阿凡達：火與燼》柔伊莎達娜最新電影片段。（圖／二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》今日舉行台灣媒體試片，一幕接著一幕的刺激動作場面，以及磅礡華麗的場面與視覺效果，皆被譽為比起前兩集有過之而無不及，延續以家庭為核心的劇情，更是令人感動不已、不禁潸然淚下。金獎大導詹姆斯卡麥隆日前對外說明本集為前三集的三部曲總結篇章：「與其把本片當作一部續集，它更像前三集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕。」而說到對於觀眾是否買單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

柔伊莎達娜也十分窩心地錄製獻給台灣觀眾的問候影片，在昨晚新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光，並加上最新片段搶先看，當蘇傑克與奈蒂莉商討如何面臨自己的共同傷痛，奈蒂莉聲淚俱下地提及她只剩信念，但蘇傑克則秒真心地回答：「你有這個家。」撒滿洋蔥的段落亦十分感人。《阿凡達：火與燼》將於12月17日（三）3D震撼全球。

《阿凡達：火與燼》柔伊莎達娜向台灣粉絲揭曉最新片段：https://youtu.be/GGgmCcqwqUU

